Mersin itfaiyesi, 2019 yılında 9 bin 880 olaya müdahale etti

Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, arama, kurtarma ve afet olaylarına, etkin bir şekilde müdahale ederek, halkın can ve mal kayıplarını en aza indirmek için çalışıyor. Ekipler, 2019 yılında 9 bin 880 farklı vakaya müdahale etti.

Asli görevi can ve mal kurtarmak, çevreyi korumak olan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, 2019 yılının Ocak ayından itibaren 6 bin 327 yangına müdahale ederken, bin 618 kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. İtfaiye ekipleri, kurtarma da dahil olmak üzere trafik kazası, göçük, intihar ve su baskını gibi 3 bin 553 vakaya müdahale etti. Ekipler, 2019 yılı boyunca 9 bin 880 farklı vakada görev aldı. Ekipler tarafından yıl boyunca en çok müdahale edilen yangın türü, bin 735 ile ot yangını olurken, 722 konut, 486 atık yangını meydana geldi. Ekipler, bin 98 trafik kazasına da müdahale etti. İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2019 yılında 33 eğitim düzenlendi, kurum ve işyerleri ile birlikte 330 ortak tatbikat yapıldı. Ayrıca 597 kişiye sertifika verilirken, 67 kişi gönüllü itfaiyeci belgesi aldı.

Öte yandan, itfaiye ekipleri tarafından 3 bin 644 işyeri kontrol edilerek, uygunluk raporu düzenlendi. İşyerleri, yangın ihtimaline karşı gerekli önlemlerin alınması yönünde yapılan çalışmalar konusunda denetlendi.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 14 itfaiye grup amirliği ve 15 itfaiye istasyonu olmak üzere toplam 29 hizmet noktası, 5 şube müdürlüğü, 588 personel ve 103 itfaiye aracı ile 7/24 hizmet veriyor.

MERSİN 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:01

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.