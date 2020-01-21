Sigortacılar, işverenlerin sigorta konusunda daha hassas olmalarını istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sigortacılar, işverenlerin sigorta konusunda daha hassas olmalarını istiyor

İHA

MTSO Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi Meclis Üyeleri, ülke genelinde sigorta bilincinin artmasını istiyor. Milyon değerindeki birçok fabrikanın veya işletmenin bugün sigortasız olduğuna dikkat çeken Meclis Üyeleri, özellikle işverenlerin sigorta konusunda daha hassas davranmalarını bekliyor.

Sigortacılar, işverenlerin sigorta konusunda daha hassas olmalarını istiyor

MTSO Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi Meclis Üyeleri, ülke genelinde sigorta bilincinin artmasını istiyor. Milyon değerindeki birçok fabrikanın veya işletmenin bugün sigortasız olduğuna dikkat çeken Meclis Üyeleri, özellikle işverenlerin sigorta konusunda daha hassas davranmalarını bekliyor.
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 30 No’lu Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi Meclis Üyeleri, sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, sektör sorunlarına dikkat çektiler.

Demirasal: “Sağlık sigortalarında önemli artış var”
Sigortacılık sektörünün geniş bir yelpazede hizmet verdiğini dile getiren Meclis Üyesi Hatice Demirasal, özellikle son dönemlerde trafik sigortası ve kaskolarda ciddi azalmalar yaşandığına dikkat çekti. Ekonomideki durgunluğun sektörü yakından ilgilendirdiğini kaydeden Demirasal, otomotiv fiyatlarının çok yükseldiğini belirterek, halkın sigorta yaptırmayarak tasarruf etmeye çalıştığını anlattı. Öte yandan sağlık sigortalarında ise önemli bir artış yaşandığını bildiren Demirasal, “En küçük çaplı sigorta şirketleri dahi bu dönemde tamamlayıcı sağlık sigortaları konusunda yüzde 20’nin üzerinde büyüme gösterdi. Primlerin uygun olması nedeniyle insanların bu alana ilgisi gün geçtikçe artıyor” dedi.
Mersin’de zaman zaman ciddi sel felaketleri yaşandığını da hatırlatan Demirasal, şirketlerin mutlaka işyeri sigortalarına önem vermesini beklediklerini kaydetti. Demirasal, yapılacak küçük ödemelerin günü geldiğinde büyük felaketlerin önüne geçebileceğini vurguladı.

“İşverenler, sigorta acenteleri ile çalışmalı”
Bazı işletmelerin sigorta noktasında bankaları tercih ettiğine işaret eden Demirasal, “Oysa bankalar tarafından yapılan poliçelerin büyük bölümünde eksik teminatlar ve yüzde 50 muafiyetler olduğunu görüyoruz. Bankaların amacı verdikleri krediyi sağlama almak ve kırtasiye anlamında kendi istediği evrakları tamamlamış olmak. Oysa yarın olabilecek hasarlar düşünülmüyor” diye konuştu.
Özellikle işverenlerin sigorta acenteleri ile çalışmalarını öneren Demirasal, sigorta acentelerinin 24 saat müşterisinin yanında olup, bir telefon kadar yakın olduğunu, bankaların ise muhatap süresinin mesai saatleriyle sınırlı olduğunu anlattı. “Örneğin gece saat 1112’lerde bir mükellef acentesini çok rahat arayıp kaza mahalline davet edebilir ya da sorununu paylaşabilir ama bir banka poliçesine sahipse bunu yapma şansı yok” diyen Demirasal, “Diğer taraftan özellikle Mersin’deki işletmelerin Mersin’deki sigorta acenteleriyle çalışmasını tavsiye ederiz” ifadelerini kullandı.

Dinler: “İşverenler sigorta konusunda daha hassas olmalı”
Meclis Başkan Yardımcısı, Meclis Üyesi Hüseyin Dinler ise özellikle işverenlerin sigorta konusunda daha hassas davranmalarını beklediklerini söyledi. İşverenlerin bu alanda yalnızca Mersin değil, Türkiye genelinde yeterli duyarlılığı göstermediğini dile getiren Dinler, şunları söyledi:
“Birçok patron maalesef uzun vadeli kredilerle, çabalarla işyerini kurmaya çalışıyor. Ardından işyerini ayakta tutmak için dünya kadar kredi, faiz ödüyor ama birçoğunun sigorta poliçesinden haberi yok. Sigorta konusuna gelince işletmelerinin taşıdığı risklerin, üzerlerindeki maddi ve manevi yüklerin farkında bile değiller. Görmüyorlar. Sigorta şirketlerinin temsilcileri firma ile görüşmek istediğinde patronun görüşmesi yerine ilgili ilgisiz birçok kişi ile muhatap olmak durumunda kalıyor. O kişi de şirketin ihtiyaçlarını gözetmek yerine en uygun fiyata poliçe çıkartabilmeye odaklanıyor. Ne kadar ucuz bir poliçe üzerinde anlaşma yapılırsa patronun o kadar çok hoşuna gideceği düşünülüyor. Ardından da maddi değeri küçük olan bir teminat gün geliyor maddi değeri çok çok büyük zararlara yol açıyor. Bu nedenle bu noktada patronların bilinçli olması önemli. Ferdi kaza poliçeleri, işveren mali mesuliyet poliçeleri küçük limitli ama teminatı geniş poliçelerdir. Patronlar bu konulara dikkat etmelidir.”
Milyon değerindeki birçok fabrikanın veya işletmenin bugün sigortasız olduğuna dikkat çeken Dinler, birçoğunun ise sigortalanma kriterlerine uymadığını, ancak bu kriterleri bilmedikleri için küçük dokunuşlarla sorunlarını çözebileceklerinin farkında olmadıklarını vurguladı.

“Mersin’de her acente bu işin uzmanıdır”
Mersin’de çok sayıda işinin ehli sigorta acentesi bulunduğunu vurgulayan Dinler, “Kentimizdeki birçok büyük işletme maalesef özellikle İstanbul’daki büyük acenteler ya da brokırlarla iş yapmak istiyorlar. İstanbul’daki büyük acenteyi daha güvenilir ve yüksek potansiyel sahibi görüyor. Oysa bugün Mersin’de her acente bu işin uzmanıdır, işlerin altından kalkabilecek donanıma sahiptir. En önemlisi Mersin’deki acenteler böyle bir verimliliğe sahip olunca şehir olarak da katma değer sağlamış olur ve işsizlik oranını da aşağı çekmiş oluruz. Bu konuda işletmelerimizin gerekli hassasiyeti göstermesi en büyük beklentimiz” dedi.

MERSİN

21 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:21
  • GÜNEŞ 07:44
  • ÖĞLE 12:58
  • İKİNDİ 15:38
  • AKŞAM 18:01
  • YATSI 19:19
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tianwan NGS’nin 7. ünitesinin inşaatına planlanandan 5 ay önce başlanabilecek Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev: “Tianwan Nükleer Güç Santrali, Rus ve Çinli nükleer bilim insanlarının profesyonelliğinin kanıtıdır”
YEREL HABERLER Tianwan NGS’nin 7. ünitesinin inşaatına planlanandan ...
MEÜ Çevre Mühendisliği öğrencileri Kızkalesi Atıksu Arıtma Tesisini gezdi
YEREL HABERLER MEÜ Çevre Mühendisliği öğrencileri Kızkalesi Atıksu ...
Mersin itfaiyesi, 2019 yılında 9 bin 880 olaya müdahale etti
YEREL HABERLER Mersin itfaiyesi, 2019 yılında 9 bin 880 olaya ...
Meslek lisesi öğrencilerine Kariyer Merkezinden destek
YEREL HABERLER Meslek lisesi öğrencilerine Kariyer Merkezinden ...
Ekmeklerin arasında 2 bin captagon hap bulundu
YEREL HABERLER Ekmeklerin arasında 2 bin captagon hap bulundu
MİT gözetiminde kazı yapılan 'gizemli ev', turistik mekana döndü
YEREL HABERLER MİT gözetiminde kazı yapılan 'gizemli ev', turistik ...
Araçlara taş atan gençleri görüntüledi
YEREL HABERLER Araçlara taş atan gençleri görüntüledi
Ekmek arası uyuşturucu kaçakçılığı Mersin'de yabancı uyruklu bir şahsın aracında yapılan aramada, 2 bin adet uyuşturucu nitelikli captagon hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Ekmek arası uyuşturucu kaçakçılığı Mersin'de yabancı ...
MEÜ'de öğretmenlere uygulamalı bilim eğitimi kursu
YEREL HABERLER MEÜ'de öğretmenlere uygulamalı bilim eğitimi kursu
Mezitli'de bulunan emekli evi yoğun ilgi görüyor
YEREL HABERLER Mezitli'de bulunan emekli evi yoğun ilgi görüyor
Mersin'den İdlib'e 15 TIR yardım
YEREL HABERLER Mersin'den İdlib'e 15 TIR yardım
Çevre mühendisleri 'Sıfır Atık Projesi' eğitimlerine başladı
YEREL HABERLER Çevre mühendisleri 'Sıfır Atık Projesi' eğitimlerine ...
Başkan Yılmaz, ilçenin yüksek kesimlerinde saha incelemesi yaptı
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, ilçenin yüksek kesimlerinde saha ...
 `Baba parası´ oyuncularına yoğun ilgi
YEREL HABERLER  `Baba parası´ oyuncularına yoğun ilgi
Mersin'den İdlib'e 17 yardım tırı dualarla yola çıktı Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 'Yolun İyilik Olsun' temasıyla başlatılan kampanya çerçevesinde, Mersin İl Müftülüğünce toplanan 17 yardım tırı dualarla İdlib'e uğurlandı Yardım tırlarıyla İdlib'e yiyecek, giyecek, temizlik malzemesi, soba, yatak ve çadır ulaştırılacak
YEREL HABERLER Mersin'den İdlib'e 17 yardım tırı dualarla yola ...
Kızıltan: “Bir araya gelmek ve yeni ekonomi bölgesi temelinde güvenli bir liman oluşturmak zorundayız”
YEREL HABERLER Kızıltan: “Bir araya gelmek ve yeni ekonomi bölgesi ...
Yardım tırı yola çıktı
YEREL HABERLER Yardım tırı yola çıktı
Morglu cenaze yıkama araçlarına bakım
YEREL HABERLER Morglu cenaze yıkama araçlarına bakım
Başkan Yılmaz, Arslanköylü hemşehrileriyle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, Arslanköylü hemşehrileriyle buluştu
Özdemir: “Tarım Bakanlığımız bakliyatta yol haritasını belirledi”
YEREL HABERLER Özdemir: “Tarım Bakanlığımız bakliyatta yol ...
“Spor ve Sağlıklı Yaşam Kampı” Mersin’de başladı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürü Recep Ali Er: “Dünyada, Türkiye’deki kadar yüksek öğrenim öğrencilerine katkı sağlayan başka bir ülke yoktur”
YEREL HABERLER “Spor ve Sağlıklı Yaşam Kampı” Mersin’de ...
Mersin'de bir otomobilde 117 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de bir otomobilde 117 adet uyuşturucu hap ele ...
Jandarmanın durdurduğu araçta 117 ecstasy hap ile yakalandı
YEREL HABERLER Jandarmanın durdurduğu araçta 117 ecstasy hap ile ...
Mersin'deki kadınlar belediye hizmetlerine gönüllü oldu
YEREL HABERLER Mersin'deki kadınlar belediye hizmetlerine gönüllü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X