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Seramik Kursuna engellilerden yoğun ilgi

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezinde verilen Seramik Kursu, engelli bireylerden yoğun ilgi görüyor. Kursa katılan engelli bireyler, el becerilerini geliştirip eğlenceli vakit geçirirken, kurs sonunda el emeklerini görücüye çıkarıp, kazanacakları para ile de aile ekonomilerine katkı sunmayı planlıyor.

Seramik Kursuna engellilerden yoğun ilgi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezinde verilen Seramik Kursu, engelli bireylerden yoğun ilgi görüyor. Kursa katılan engelli bireyler, el becerilerini geliştirip eğlenceli vakit geçirirken, kurs sonunda el emeklerini görücüye çıkarıp, kazanacakları para ile de aile ekonomilerine katkı sunmayı planlıyor.
Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği kurslar ile pek çok engelli bireyin hayatlarına dokunmaya devam ediyor. Kurslara katılan engelli bireyler bir yandan sosyalleşirken, bir yandan da yaşamlarına farklı bir yön çizmenin keyfini yaşıyor. Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezinde “Mesleki Eğitimle Güçleniyoruz Projesi” kapsamında düzenlenen seramik kursuna katılan engelli bireyler, boş zamanlarını değerlendirip, yeni arkadaşlar edinip, sosyalleşirken, yeteneklerini de ortaya çıkarma fırsatı elde ediyor.

Aileler de çocuklar da memnun
Yakınlarına çeşitli objeler boyamalarının yanı sıra el emeği göz nuru ürünleri de yakın zamanda açmayı planladıkları kermeste satışa sunacak olan engelli gençler, kurs sayesinde hobi sahibi olurken, kazandıkları para ile de ailelerine yük olmadan ihtiyaçlarını karşılamak için kazanç elde edecekler. Kursta seramik boyama işini öğrenen gençler, ayrıca İŞKUR’dan aldıkları para ile özel ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, özgüven duyguları da gelişen bireyler, kurslara severek ve isteyerek geldiklerini belirtiyor. Kursiyerlerin aileleri de kurslardan oldukça memnun olduklarını dile getiriyor.

“Kendi işim olsun istiyorum”
Kursiyerlerden 21 yaşındaki Merve Ayşe Koçaş, seramik kursuna nasıl başladığını anlatarak, “Boyamayı çok seviyorum ve ilgim var. Epilepsi hastalığım vardı. Seramik kursu sayesinde sevdiğim insanlarla beraber hastalığımı atlattım. Masa, kutu, sandık, anahtarlık gibi şeyler boyadım. Böyle bir konuda kendi işim olsun istiyorum. Açacağımız kermeste de kendi emeğimizi sergileyeceğiz. Kurslardan çok memnunum” dedi.

“Hocalar kendi çocukları gibi şefkatle ilgileniyorlar”
Merve Ayşe Koçaş’ın annesi de kurslardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Hocalar kendi çocukları gibi şefkatle ilgileniyorlar. Hiç ayrımcılık yapmıyorlar. Bizler çok memnunuz. Onların sayesinde çocuklarımız evde kalmaktan, sıkılmaktan kurtuldular. Tek başlarına bir yere gidemiyorlar ama buraya en azından yakın olduğu için kendileri gelip gidebiliyor. Özgüvenleri yerine geldi. Buraya başladığında Merve çok sinirliydi. Kendi halinde, sürekli içine kapanık, ağlayan bir kızdı. Buraya geldiğinden beri ağlaması kesildi, arkadaşları oldu. Çok mutlu” diye konuştu.

“Onlar mutlu olunca biz daha çok mutlu oluyoruz”
Kursiyer 24 yaşındaki Durmuş Bozdağ’ın annesi Lebiye Bozdağ da kurslara severek geldiklerini ifade ederek, çocuklarının kurslar sayesinde çok mutlu olduklarını söyledi. Çocuklarının ev hayatından kurtulup, daha sosyal bireyler haline geldiklerini kaydeden Bozdağ, “Çocuklarımız burada yeni arkadaşlıklar ve bilgiler ediniyorlar. Burada zaman geçiriyorlar ve onlar mutlu olunca biz daha çok mutlu oluyoruz. Geldiklerinde ne yaptıklarını anlatıyorlar. Günlerimiz güzel geçiyor” ifadelerini kullandı.
Bozdağ ayrıca oğlu Durmuş’un kurs sayesinde kazandığı para ile Anneler Gününde kendisine sürpriz yaparak elektrikli süpürge aldığını belirterek, mutluluğunu dile getirdi.

“Burası bizim için büyük bir şans”
23 yaşındaki Furkan Kurt ise kurstan kazandığı para ile kendisine telefon aldığını ve atölyede birçok arkadaş edindiğini söyledi.
Furkan’ın annesi Zeliha Kurt da Büyükşehir’in kurslarından fazlasıyla memnun olduklarını ifade ederek, “Faaliyetlerimizin devam etmesini istiyoruz. Çocuklarımız burada zaman geçiriyor, sosyalleşiyorlar, mutlu oluyorlar, arkadaş çevreleri oluyor. Sürekli devam etmesini istiyoruz. Çünkü bu çocuklarımız için başka yapabileceğimiz bir şey yok. Burası bizim için büyük bir şans diyebilirim” dedi.

“Bazı şeyler para ile satın alınabilir ama mutluluk olmuyor”
Kursa devam eden Kübra’nın babası İbrahim Deveci ise kızının 4 yaşından beri hem rehabilitasyon hem de bu tarz sosyal faaliyetler ile uğraştığını anlatarak, şunları söyledi:
“Kızımıza toplumun içinde bir birey olduğunu hatırlatmak için hep toplumun içinde tutmaya çalıştık. Belediyenin vermiş olduğu kursları devamlı sosyal medyadan takip ettik. Kızımızı devamlı göndermeye çalıştık. Yaptığı işleri bize söyledi, motive oldu, kendisini aşmaya çalıştı. Kübra bunlara sonuna kadar katılmaya devam edecek. Seramik boyamaya ilgisi var ve arkadaşları ile bir arada olduğu sürece mutlu. Anneler Gününde annesine tabak boyadı ve hediye etti. Ev içerisinde birikmiş olan stresini buraya geldiğinde atıyor, arkadaşları ile bazı şeyleri paylaştığı için mutlu oluyor. Bize de evde gelince hepsini anlatıyor. Anlattığı için bir kere daha mutlu oluyor. Biz de onu gördükçe mutlu oluyoruz. Bir anne, babanın en çok isteyeceği şey bu. Başka hiçbir şey değil. Bazı şeyler para ile satın alınabilir ama mutluluk olmuyor. Hele ki böyle özel çocuklarda.”

“Hepimiz aynı kaderi paylaşıyoruz”
Mehmet Diler’in annesi Aysel Diler ise “Burası olmasaydı bu çocukların hali ne olurdu bilmem? Bütün anneler hepsi benim gibi düşünür. Hepimiz aynı kaderi paylaşıyoruz. Çok seviniyorlar, huzur buluyorlar. Mehmet burada çok mutlu. Geleceği zaman beni bile beklemez. Kendisi gelir. Daha önce hiç evden çıkmazdı. 106 kiloydu şimdi buraya gelmeye başlayalı kilo da verdi. Kendi istediklerini de kazandığı para ile alıyor” diye konuştu.

MERSİN

21 Ocak 2020 Salı

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