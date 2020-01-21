Hasımlar birbirlerini av malzemesi satış dükkanında vurdu: 2 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde hasım oldukları iddia edilen kişiler, birbirlerini av malzemesi dükkanında vurdu, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre olay, öğlen saatlerinde Caminur Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde av malzemesi satılan bir iş yerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, daha önceden kavgalı oldukları iddia edilen E.A. ile İ.A. adlı kişiler 01 DCY plakalı araçla, av malzemesi satışı yapan dükkanına giren Ferhat İ. (28) adlı şahsı takip etmeye başladılar. Dükkana giren E.A. ile İ.A. üzerlerinde bulundurdukları silahla Ferhat İ.'ye ateş ederek, sol bacağından yaraladılar. Ferhat İ. ise karşılık vererek İ.A.'yi (28) bacağından yaraladı. Şüpheli E.A., yaralı kardeşi İ.A.’yı alıp aynı araçla olay yerinden kaçtı. İ.A. yaralı olarak Tarsus’ta özel bir hastaneye kaldırılırken, Ferhat İ. ise Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

MERSİN 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:21

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