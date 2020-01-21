Elbir “Amacımız Tarsus’un huzurunu ve asayişini en iyi şekilde sağlamaktadır”

Mersin’in Tarsus ilçesi Emniyet Müdürü Ercan Elbir, ilçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan rütbeli personellerle biraraya gelerek, sorunlarını dinledi.

Müdür Elbir, Müdür Yardımcısı Adnan Ünsal başta olmak üzere tüm rütbeli personel ile ilçenin sorunlarını masaya yatırdı.

Şehir olarak sıkıntılı günler geçirdiklerini ifade eden Müdür Elbir, buradaki gayelerinin moral ve motivasyonlarını arttırmak olduğunu kaydetti.

Amaçlarının kentin huzurunu ve asayişini en iyi şekilde sağlamak olduğunu belirten Emniyet Müdürü Ercan Elbir, kanunlar çerçevesinde halka hizmet edeceklerini söyledi.

Elbir, “Yasalar çerçevesinde ve ahlak kuralları bu kentin huzuru için amansızca mücadelemiz devam edecektir. Suç ve suçlularda mücadelede halkımızın hak ettiği güven ortamını sağlamak ve vatandaşımızın mal can ve ırz emniyeti sağlamak için yedi yirmi dört hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan bu aziz millete hizmet etmekten kaçınmayacağız. Bizler gündüz yorulmadan, gece uyumadan bu güzel kentimize hizmet ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Vatanımızın ve milletimizin güvenliliği için mesai gözetmeksizin çalışacağız. Tarsus’u daha iyi bir huzur kenti yapacağız” dedi.

Yoğun bir mesai içinde olduklarını bildiğini ifade eden Müdür Elbir, bütün rütbelileri tek tek dinledi.

MERSİN 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:21

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