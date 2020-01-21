Başkan Gültak: “Akdeniz’de herkese ulaşmak istiyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Gültak: “Akdeniz’de herkese ulaşmak istiyoruz”

İHA

– Akdeniz Belediye başkanı Muhammet Mustafa Gültak, ilçede yaşayan insanların çoğunluğunun dezavantajlı durumda olduğunu, sosyal ve kültürel etkinliklerden mahrum kaldığını belirterek, "Akdeniz'de yaşayan tüm insanlarımıza ulaşmak, onlara destek vermek ve üretici hale gelmelerini sağlamak istiyoruz" dedi.

Başkan Gültak: “Akdeniz’de herkese ulaşmak istiyoruz”

– Akdeniz Belediye başkanı Muhammet Mustafa Gültak, ilçede yaşayan insanların çoğunluğunun dezavantajlı durumda olduğunu, sosyal ve kültürel etkinliklerden mahrum kaldığını belirterek, “Akdeniz’de yaşayan tüm insanlarımıza ulaşmak, onlara destek vermek ve üretici hale gelmelerini sağlamak istiyoruz” dedi.
Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ‘Aile İçi İletişim ve Çocuk İstismarı’ konulu seminer düzenlendi. Belediye konferans salonunda gerçekleştirilen seminere, Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri, birim müdürleri, muhtarlar ile mahallelerden gelen kadınlar katıldı.
Seminerin açılışında konuşan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Ali Turna, birim olarak çocuklar, gençler ve kadınların yanı sıra yaşlı, engelli ve kimsesiz insanlara sundukları hizmetleri anlattı.

“Akdeniz’de herkese ulaşmak istiyoruz”
Başkan Gültak da konuşmasında, Akdeniz’de kadınlar, gençler ve çocuklara özel önem verdiklerinin altını çizdi. Akdeniz’de yaşayan insanların çoğunluğunun dezavantajlı durumda olduğuna ve birçok sosyal ve kültürel etkinliklerden mahrum kaldığına dikkat çeken Gültak, “İşte biz bu nedenlerle Akdeniz’i ve insanlarımızı çok önemsiyoruz. Halkımızdan aldığımız geri dönüşlerle istiyoruz ki, Akdeniz’de yaşayan tüm kadınlarımıza ve gençlerimize ulaşalım. Var gücümüzle kadınlara ve gençlere destek oluyoruz, bir şeyler üretmelerini sağlıyoruz” dedi.
Mahalle evlerinde verilen kurslara 600 civarında kadın kursiyerin katıldığını ve her birinin eline günlük 30 lira harçlık geçtiğini belirten Gültak, “Bölgemizde mağdur durumda olan tüm kadın ve gençlerimize ulaşmak, hayata kattığımız hizmet ve projelerle onlara dokunmak istiyoruz. Özellikle hiç kimsesi olmayan ailelerin bize bildirilmesini istiyoruz. Onlara, maddi veya manevi bir nebze de olsa katkı sunmak, destek vermek istiyoruz. Hepimiz hizmet için buradayız. Ayrımcılık yapmadan, kimseyi ayrıştırmadan herkese eşit mesafede hizmet vermeye çalışıyor, projeler üretiyoruz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından sunum yapan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünde görevli Psikolog Gülhinal Bilim ise mağdur durumdaki kadın ve gençlere, kimsesiz, engelli ve yoksul insanlara ulaşmalarında, özellikle muhtarlara büyük görev düştüğünü söyledi. Çocukların ihmali ve istismarı hakkında da açıklamalarda bulunan Bilim, Türkiye’nin; Avrupa’da cinsel sömürü ve erken yaşta evliliğin en fazla olduğu ülke olduğunu dile getirerek, çocuğa yönelik istismarı bilip haber vermemenin de suça ortak olmak anlamına geldiğini ifade etti.

MERSİN

21 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:21
  • GÜNEŞ 07:44
  • ÖĞLE 12:58
  • İKİNDİ 15:38
  • AKŞAM 18:01
  • YATSI 19:19
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağıla giren köpekler 10 koyunu telef etti Mersin'in merkez Toroslar ilçesinin yüksek kesimlerinde bulunan Ayvagediği yaylasında bir ağıla giren köpekler, çoğu gebe 10 koyunu telef etti, 9'unu yaraladı
YEREL HABERLER Ağıla giren köpekler 10 koyunu telef etti Mersin'in ...
Mersin Kızılay 2019 yılında 75 bin ünite kan aldı Mersin Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Saltuk Buğra Özcanlı: "2020 için hedefimiz 76 bin ünite kan almak"
YEREL HABERLER Mersin Kızılay 2019 yılında 75 bin ünite kan ...
Elbir “Amacımız Tarsus’un huzurunu ve asayişini en iyi şekilde sağlamaktadır”
YEREL HABERLER Elbir “Amacımız Tarsus’un huzurunu ve asayişini en ...
Hasımlar birbirlerini av malzemesi satış dükkanında vurdu: 2 yaralı
YEREL HABERLER Hasımlar birbirlerini av malzemesi satış dükkanında ...
AK Parti'de Serdal Kaya dönemi AK Parti Erdemli İlçe Başkanlığı'na Serdal Kaya atandı
YEREL HABERLER AK Parti'de Serdal Kaya dönemi AK Parti Erdemli İlçe ...
Seramik Kursuna engellilerden yoğun ilgi
YEREL HABERLER Seramik Kursuna engellilerden yoğun ilgi
Mersin’de bir ilk: Toroslar’ın zirvesinde Kar Festivali
YEREL HABERLER Mersin’de bir ilk: Toroslar’ın zirvesinde Kar ...
Sigortacılar, işverenlerin sigorta konusunda daha hassas olmalarını istiyor
YEREL HABERLER Sigortacılar, işverenlerin sigorta konusunda daha ...
Tianwan NGS’nin 7. ünitesinin inşaatına planlanandan 5 ay önce başlanabilecek Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev: “Tianwan Nükleer Güç Santrali, Rus ve Çinli nükleer bilim insanlarının profesyonelliğinin kanıtıdır”
YEREL HABERLER Tianwan NGS’nin 7. ünitesinin inşaatına planlanandan ...
MEÜ Çevre Mühendisliği öğrencileri Kızkalesi Atıksu Arıtma Tesisini gezdi
YEREL HABERLER MEÜ Çevre Mühendisliği öğrencileri Kızkalesi Atıksu ...
Mersin itfaiyesi, 2019 yılında 9 bin 880 olaya müdahale etti
YEREL HABERLER Mersin itfaiyesi, 2019 yılında 9 bin 880 olaya ...
Meslek lisesi öğrencilerine Kariyer Merkezinden destek
YEREL HABERLER Meslek lisesi öğrencilerine Kariyer Merkezinden ...
Ekmeklerin arasında 2 bin captagon hap bulundu
YEREL HABERLER Ekmeklerin arasında 2 bin captagon hap bulundu
MİT gözetiminde kazı yapılan 'gizemli ev', turistik mekana döndü
YEREL HABERLER MİT gözetiminde kazı yapılan 'gizemli ev', turistik ...
Araçlara taş atan gençleri görüntüledi
YEREL HABERLER Araçlara taş atan gençleri görüntüledi
Ekmek arası uyuşturucu kaçakçılığı Mersin'de yabancı uyruklu bir şahsın aracında yapılan aramada, 2 bin adet uyuşturucu nitelikli captagon hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Ekmek arası uyuşturucu kaçakçılığı Mersin'de yabancı ...
MEÜ'de öğretmenlere uygulamalı bilim eğitimi kursu
YEREL HABERLER MEÜ'de öğretmenlere uygulamalı bilim eğitimi kursu
Mezitli'de bulunan emekli evi yoğun ilgi görüyor
YEREL HABERLER Mezitli'de bulunan emekli evi yoğun ilgi görüyor
Mersin'den İdlib'e 15 TIR yardım
YEREL HABERLER Mersin'den İdlib'e 15 TIR yardım
Çevre mühendisleri 'Sıfır Atık Projesi' eğitimlerine başladı
YEREL HABERLER Çevre mühendisleri 'Sıfır Atık Projesi' eğitimlerine ...
Başkan Yılmaz, ilçenin yüksek kesimlerinde saha incelemesi yaptı
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, ilçenin yüksek kesimlerinde saha ...
 `Baba parası´ oyuncularına yoğun ilgi
YEREL HABERLER  `Baba parası´ oyuncularına yoğun ilgi
Mersin'den İdlib'e 17 yardım tırı dualarla yola çıktı Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 'Yolun İyilik Olsun' temasıyla başlatılan kampanya çerçevesinde, Mersin İl Müftülüğünce toplanan 17 yardım tırı dualarla İdlib'e uğurlandı Yardım tırlarıyla İdlib'e yiyecek, giyecek, temizlik malzemesi, soba, yatak ve çadır ulaştırılacak
YEREL HABERLER Mersin'den İdlib'e 17 yardım tırı dualarla yola ...
Kızıltan: “Bir araya gelmek ve yeni ekonomi bölgesi temelinde güvenli bir liman oluşturmak zorundayız”
YEREL HABERLER Kızıltan: “Bir araya gelmek ve yeni ekonomi bölgesi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X