Akdeniz'de 21 hırsızlık olayı aydınlatıldı

Akdeniz ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada yaptığı çalışmalarla ilçede gerçekleşen 21 farklı hırsızlık olayını aydınlattı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Akdeniz ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 7 günde yaptığı çalışmalarla birçok suçluyu yakaladı. İlçe genelinde hırsızlık olaylarına karşı yapılan çalışmalarda, 21 olay aydınlatıldı. Bu kapsamda 33 kişiyi gözaltına alan ekipler, ele geçirilen malzemeleri de sahiplerine teslim etti.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda ise ekipler, 1 kilogram esrar, 23 adet uyuşturucu hap, 4 tabanca, tabancalara ait 56 fişek, 4 tüfek ele geçirildi.

Aranan şahıslar üzerinde de uygulama yapan ekipler, uyuşturucu uyarıcı madde ticareti, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, cinsel taciz, kaçakçılık, terör örgütü propagandası, hırsızlık, parada sahtecilik suçlarından olmak üzere kesinleşmiş hapis cezası bulunan 92 kişiyi gözaltına aldı.

MERSİN 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:21

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