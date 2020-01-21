Mersin'de 'yasa dışı bahis' operasyonu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN'de, yasa dışı bahis oynatılan iş yerlerine düzenlenen operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u, serbest kalırken, 5'i de sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yasa dışı bahis operasyonu düzenledi. Yasa dışı bahis oynatılan 10 iş yerine yönelik eş zamanlı operasyonda; 16 cep telefonu, 6 bilgisayar kasası, 1 laptop ile 7 bin 905 TL ele geçirildi. Operasyonlarda, 14 kişi ise gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u, cumhuriyet savcısının talimatıyla 5'i de sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



MERSİN 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:01

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.