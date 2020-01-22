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Büyükşehir Belediyesi “Bilinçli Teknoloji Kullanımı Eğitim Semineri” düzenledi

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi öncülüğünde, çocukların ve ergenlerin teknoloji ve sosyal medya kullanımında karşılaşılan sorunların çözümüne odaklanan "Bilinçli Teknoloji Kullanımı Projesi Eğitim Semineri" düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında gerçekleşen seminere, merkez ilçelerden 12 okuldan öğrenciler ile temsilcileri ve veliler katıldı.

Büyükşehir Belediyesi “Bilinçli Teknoloji Kullanımı Eğitim Semineri” düzenledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi öncülüğünde, çocukların ve ergenlerin teknoloji ve sosyal medya kullanımında karşılaşılan sorunların çözümüne odaklanan “Bilinçli Teknoloji Kullanımı Projesi Eğitim Semineri” düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında gerçekleşen seminere, merkez ilçelerden 12 okuldan öğrenciler ile temsilcileri ve veliler katıldı.
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bilinçli İnternet Kullanımı Çalıştayında ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki çocukların teknoloji bağımlılığı ve sosyal medya ilişkileri konu edilerek, bu kapsamdaki sorunlar belirlenmişti. Çalıştayın ardından düzenlenen, çocukların ve ergenlerin teknoloji ve sosyal medya kullanımında karşılaşılan sorunların çözümüne odaklanan Bilinçli Teknoloji Kullanımı Projesi Eğitim Seminerinde de ebeveynlerin çocuklar için yol gösterici ve iyi birer rol model olmaları amaçlandı.
Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen seminere Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, ilgili şube müdürleri ve personelin yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlüğü arge ve proje ekibi de katıldı.
Seminer öncesinde ebeveynlere dağıtılan değerlendirme anketiyle çocukların internete girme sıklığı, kullanma süresi, sosyal medya kullanımı, hangi cihazları kullandığı ölçüldü. Ebeveynlere yönelik sorularda ise annebabanın teknolojiyi doğru kullanıp kullanamadığı tespit edildi.

Dijital teknolojiyi kullanırken, odak nokta ‘güvenlik’
Teknolojinin doğru ve güvenli kullanımı konusu üzerine sunum yapan siber güvenlik ve sosyal medya uzmanı Cüneyt Üre, 4 milyar kullanıcısı olan dijital dünyada, çocukların ve ergenlerin güvenliğinin sağlanması noktasında ebeveynlere dikkat etmeleri gereken noktaları anlattı. Güvenli internet kullanımında en önemli noktanın dijital okuryazarlık olduğunu söyleyen Üre, “Dijital okuryazarlıktaki kastımız şu; doğru, etik, etkin kullanacağız. Özellikle annebaba olarak sizlere çok iş düşüyor” dedi.
Ailelerin, çocuklarının kullandığı sosyal medyayı, bilgisayarı bilmeleri gerektiğini vurgulayan Üre, interneti doğru kullanmaları noktasında ebeveynlerin neler yapmaları gerektiğini anlattı.
Tüm bağımlılıklarda olduğu gibi teknoloji bağımlılığının da bir anda gelişmediğini, aşamalar halinde hastalık haline geldiğini belirten Üre, bağımlılığın merak, sosyal kullanım, ihtiyaca yönelik kullanım, bağımlı kullanım olarak 4 aşamada geliştiğini ifade etti. Üre, ebeveynlere çocukların ve ergenlerin teknoloji bağımlılığını nasıl engellemeleri gerektiğini maddeler halinde sıralayarak, ailelerin çocukların teknolojik cihaz kullanımlarını tam zıt saate kaydırmalarını önerdi. Üre, çocukların sosyal ve kültürel etkinliklere yönlendirilmesi, teknoloji kullanım süreleri ile ilgili hedefler konulması, teknolojik cihazların ortak kullanımının sağlanmasını tavsiye etti. Çocukların ders çalıştığı ortamda telefon olmaması gerektiğini vurgulayan Üre, gece kaliteli bir uyku süreci için yatmadan en az 90 dakika öncesinde çocukların teknoloji kullanımlarını bırakmalarının sağlanması gerektiğini dile getirdi.
Seminerde, önceliğin dijital dünyada var olmayı sağlayan teknolojik cihazların güvenliğini sağlamak olduğu belirtildi. Kullanılmakta olan cihazların güvenliği için programların orijinal lisanslı programlar olması ve anti virüs yazılımlarının kullanılması, şifre, email ve kişisel bilgi güvenliğinin göz ardı edilmemesi gerektiği ayrıntılı olarak ailelere sunuldu.
Eğitim seminerinin sonunda dağıtılan anketin son değerlendirme soruları aileler tarafından yanıtlanarak, gerekli geri dönüşler sorucevap şeklinde sağlandı.
Mersin’de her ay 12 okul ile düzenli olarak yapılacak eğitim seminerleriyle teknoloji bağımlılığının önüne geçilerek, dijital teknolojinin güvenli kullanımı hedefleniyor.

MERSİN

22 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:21
  • GÜNEŞ 07:44
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  • İKİNDİ 15:39
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  • YATSI 19:20
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