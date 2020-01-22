Dezavantajlı çocukların Mersin Üniversitesinde sinema keyfi

– Mersin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Çocuk Komitesi, dezavantajlı 50 çocuğa Mersin Üniversitesinde sinema keyfi yaşattı.

Dezavantajlı çocuklara yönelik çalışmalarını sürdüren Çocuk Hakları Çocuk Komitesi, yarıyıl tatili kapsamında, 50 çocuğu Mersin Üniversitesine götürdü. Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezinde animasyon film izleyen çocuklar, üniversite kampüsünü görmekten de mutlu oldu.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Mersin İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, “Amacımız, okulların tatil olması dolayısıyla çocuklarımıza kısa süreli de olsa tatil imkanı sağlamak ve eğlendirmek. Bu çerçevede, çocuklar için sinema, gezi, piknik gibi sosyal faaliyetler planladık. Çocuklarımızın, zamanlarını çocukluklarını yaşayabilecekleri ortamlarda geçirmelerini istiyoruz. Bu nedenle çocuklarımızı boş zamanlarda sokağa değil, sinemaya, pikniğe, geziye ve sosyal faaliyetlere yönlendirmek istiyoruz. Öncelikli olarak gezi imkanı olamayan dezavantajlı çocuklarımıza hem üniversite kampüsünü gezdiriyoruz hem de üniversitede film izletiyoruz. Ayrıca, kar gezisi, sinema ve hayvanat bahçesi gezisi gibi çocuklarımızın hoşuna gidecek bir dizi program yaptık. Çocukların tatili bu şekilde geçirmelerini planlıyoruz” dedi.

MERSİN 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:21

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