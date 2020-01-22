Maaşını hayır işlerinde harcıyor Mersin'in Bozyazı ilçesinde seçildiği günden bu yana yaptığı hayır işleriyle takdir toplayan mahalle muhtarı Baran Aksoy, muhtarlık maaşının üzerine para koyarak 11 üniversite öğrencisine de aylık 350 lira burs veriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Maaşını hayır işlerinde harcıyor Mersin'in Bozyazı ilçesinde seçildiği günden bu yana yaptığı hayır ...

İHA

Mersin'in Bozyazı ilçesinde mahalle muhtarı Baran Aksoy, seçildiği günden beri yaptığı hayır işleri, öğrencilere verdiği önem ve çalışmaları ile vatandaşların takdirini topluyor.

Maaşını hayır işlerinde harcıyor Mersin'in Bozyazı ilçesinde seçildiği günden bu yana yaptığı hayır işleriyle takdir toplayan mahalle muhtarı Baran Aksoy, muhtarlık maaşının üzerine para koyarak 11 üniversite öğrencisine de aylık 350 lira burs veriyor

Mersin’in Bozyazı ilçesinde mahalle muhtarı Baran Aksoy, seçildiği günden beri yaptığı hayır işleri, öğrencilere verdiği önem ve çalışmaları ile vatandaşların takdirini topluyor.
2019 yılı Mart ayında yapılan mahalli idareler seçimlerinde Gözce Mahalle Muhtarlığına seçilen Aksoy, yaptığı sosyal sorumluluk projeleri, eğitime verdiği destek ve hayır işleri ile bölge halkının gönlüne taht kurdu. Muhtarlık maaşının üzerine para koyarak 11 üniversite öğrencisine aylık 350 lira burs veren Baran Aksoy, burs verdiği öğrenci sayısını ve yardım miktarını arttırmayı hedefliyor. Burs alan öğrencilerin okulların tatil olduğu dönem içerisinde ilçeye geliş ve gidişleri sırasında uçak masraflarını da karşılayan Aksoy, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği taşımalı öğrenci güzergahı dışında kalan kırsal kesimdeki öğrencilerin ulaşımı için servis hizmeti de sağlıyor.
İlçede bulunan tüm okullarda eğitim gören öğrencilere 10 bin adet Türk Tarihi kitabının ücretsiz olarak dağıtımını gerçekleştiren Aksoy, ayrıca kendi mahallesi ve komşu 6 mahallede bulunan okullarda ise her hafta öğrencilere tatlı ikramında bulunuyor.
Okulların tatile girmesi nedeniyle muhtarlık binası önünde çocuklara tatlı ikram eden, aileleri ile birlikte okumaları için de çeşitli kitaplar hediye eden Aksoy, “Tatilinizi iyi değerlendirin. Her fırsatta okuyun. Okumak gibi güzel bir şey yok. Okudukça ufkunuz açılır. Güzel şeyler yapmak için gayret edersiniz. Sizler evde kitap okurken anne ve babanıza da kitap okutmak için gayret edin” dedi.

"Okumak hep içimde ukde kaldı"
Eğitimöğretimin kendisi için büyük önem arz ettiğini kaydeden Aksoy, "Ailem beni maddi koşullar el vermediği için okutamadı. Ortaokulu bitirdim, mesleğe verdiler. Bu nedenle okumak hep içimde ukde olarak kaldı. Şimdi imkanım var okumak isteyen, maddi durumu yerinde olmayan çocuklarımıza gücüm yettiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak olan çocuklarımızın donanımlı bir şekilde yetişmesi içinde Allah bana güç kuvvet ve sağlık verdiği sürece elimden geldiğince yardımcı olmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

"Paylaşınca huzur buluyorum"
Kendi mahallesi başta olmak üzere Tekeli, Tekmen, Lenger, Gözsüzce ve Bahçekoyağı mahallelerinde ihtiyaç sahibi ailelere, bazı hayırsever insanların da kendisine maddi ve manevi destek sağlaması sonucu gıda yardımı yaptığını, ileriki dönem içerisinde bunu yaygınlaştırarak Bozyazı geneline yaymayı düşündüğünü söyleyen Aksoy, "Her şeyi devletten beklememeliyiz. Dinimiz de geleneğimiz de yardımlaşmayı ve paylaşmayı önermekte. Var ise paylaşacaksın. Var olanı insanlarımızla paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. İnsanların hayır duasını almak gibi güzel bir şey olabilir mi? Yardım etmeyi kendime şiar edindim. Paylaşınca huzur buluyorum. Her şey maddiyat değildir. Manevi huzur daha önemli. Yaptığım bu hayır işlerinde bana maddi ve manevi yönden destek olan hayırsever insanlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Aksoy, görev süresince yeni bir geleneği başlattığını, bundan böyle mahallesinde evlenen yeni çiftlerin düğün salonu masrafı ile balayı masrafını da karşılayacağını sözlerine ekledi.

MERSİN

22 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:21
  • GÜNEŞ 07:44
  • ÖĞLE 12:58
  • İKİNDİ 15:39
  • AKŞAM 18:02
  • YATSI 19:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akdeniz ilçesinde metruk binaların yıkımı sürüyor
YEREL HABERLER Akdeniz ilçesinde metruk binaların yıkımı sürüyor
"Matematik ve Teknoloji ile Veriden Bilgiye Öğrenme Yolculuğu" projesi
YEREL HABERLER "Matematik ve Teknoloji ile Veriden Bilgiye Öğrenme ...
Dezavantajlı çocukların Mersin Üniversitesinde sinema keyfi
YEREL HABERLER Dezavantajlı çocukların Mersin Üniversitesinde sinema ...
Diş hekimliğindeki dijitalleşme, tedavi sürecini kısalttı
YEREL HABERLER Diş hekimliğindeki dijitalleşme, tedavi sürecini ...
Büyükşehir Belediyesi “Bilinçli Teknoloji Kullanımı Eğitim Semineri” düzenledi
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi “Bilinçli Teknoloji Kullanımı ...
Mersin’deki kadın kooperatiflerinin sorunları masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Mersin’deki kadın kooperatiflerinin sorunları masaya ...
Tarsus Hayvan Parkını hafta sonunda 5 bin 500 kişi gezdi
YEREL HABERLER Tarsus Hayvan Parkını hafta sonunda 5 bin 500 kişi ...
Uzmanlar uyarıyor: “Küresel ısınma Türkiye’yi de tehdit ediyor” Doç. Dr. Demirak: “İklim değişikliği için harekete geçilmezse daha kötü koşullara hazırlıklı olunmalı”
YEREL HABERLER Uzmanlar uyarıyor: “Küresel ısınma Türkiye’yi de tehdit ediyor” Doç. ...
Adanalı 22 ressam Tarsus’ta sergi açtı
YEREL HABERLER Adanalı 22 ressam Tarsus’ta sergi açtı
Tarsus'ta Müzekart ve biletten 147 bin 80 TL gelir elde edildi
YEREL HABERLER Tarsus'ta Müzekart ve biletten 147 bin 80 TL gelir ...
Mersin'de ağıla giren köpekler, 10 koyunu telef etti
YEREL HABERLER Mersin'de ağıla giren köpekler, 10 koyunu telef etti
Mersin'de silahlı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Mersin'de silahlı kavga: 2 yaralı
Mersin'de 'yasa dışı bahis' operasyonu
YEREL HABERLER Mersin'de 'yasa dışı bahis' operasyonu
Akdeniz'de 21 hırsızlık olayı aydınlatıldı
YEREL HABERLER Akdeniz'de 21 hırsızlık olayı aydınlatıldı
Çocuklar, Forum Mersin’de robotik kodlama yapmayı öğrendi
YEREL HABERLER Çocuklar, Forum Mersin’de robotik kodlama yapmayı ...
Özel harekat polisleri, Barış Pınarı Harekatı bölgesine uğurlandı
YEREL HABERLER Özel harekat polisleri, Barış Pınarı Harekatı ...
Vali Su: “Mersin, ciddi yatırım almaya devam ediyor”
YEREL HABERLER Vali Su: “Mersin, ciddi yatırım almaya devam ediyor”
Başkan Gültak: “Akdeniz’de herkese ulaşmak istiyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Gültak: “Akdeniz’de herkese ulaşmak istiyoruz”
Ağıla giren köpekler 10 koyunu telef etti Mersin'in merkez Toroslar ilçesinin yüksek kesimlerinde bulunan Ayvagediği yaylasında bir ağıla giren köpekler, çoğu gebe 10 koyunu telef etti, 9'unu yaraladı
YEREL HABERLER Ağıla giren köpekler 10 koyunu telef etti Mersin'in ...
Mersin Kızılay 2019 yılında 75 bin ünite kan aldı Mersin Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Saltuk Buğra Özcanlı: "2020 için hedefimiz 76 bin ünite kan almak"
YEREL HABERLER Mersin Kızılay 2019 yılında 75 bin ünite kan ...
Elbir “Amacımız Tarsus’un huzurunu ve asayişini en iyi şekilde sağlamaktadır”
YEREL HABERLER Elbir “Amacımız Tarsus’un huzurunu ve asayişini en ...
Hasımlar birbirlerini av malzemesi satış dükkanında vurdu: 2 yaralı
YEREL HABERLER Hasımlar birbirlerini av malzemesi satış dükkanında ...
AK Parti'de Serdal Kaya dönemi AK Parti Erdemli İlçe Başkanlığı'na Serdal Kaya atandı
YEREL HABERLER AK Parti'de Serdal Kaya dönemi AK Parti Erdemli İlçe ...
Seramik Kursuna engellilerden yoğun ilgi
YEREL HABERLER Seramik Kursuna engellilerden yoğun ilgi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X