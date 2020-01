Akdeniz ilçesinde metruk binaların yıkımı sürüyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesince, terk edilmiş ve can güvenliğini tehdit eden metruk binaların yıkımına devam edildiği bildirildi.

Akdeniz Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Bahçe Mahallesi 4613 Sokak, Mesudiye Mahalllesi 5111 Sokak ile Yanpar Mahallesi’nde bulunan ve yasal süreçleri tamamlanan metruk evlerin yıkımı iş makineleri yardımıyla gerçekleştirildi. Yıkım öncesi çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, yıkımların ardından ortaya çıkan tonlarca moloz ve atığı da yine kamyonlara yükleyerek mahallelerden çıkardı. Yıkım çalışmalarını memnuniyetle izleyen vatandaşlar, özellikle küçük çocukları için riskler oluşturan, kimi zaman da madde bağımlılarının mekanına dönüşen binaların yıkımından dolayı belediye ekiplerine teşekkür ettiler.

Ekipler, okul önlerine hız kesici kasisler yapıyor

Fen işleri ekipleri, çocukların can güvenliği ve engelli insanların ulaşımını kolaylaştırmak için de ilçe sınırlarında bir takım hizmetler sunuyor. Bu kapsamda Fevzi Çakmak Ortaokulu girişine 2 adet hız kesici kasis montajını tamamlayan ekipler, Turgutreis Mahallesi’nde de engelli rampası yapımını tamamladı. Ayrıca, kentte geçen haftalarda etkili olan aşırı yağışlardan etkilenerek yıkılma tehlikesi olan duvarlar da gerek sahadaki incelemeler, gerekse vatandaşlardan gelen talepler üzerine yıkılıyor veya güçlendiriliyor.

“Önceliğimiz insanlarımızın can güvenliğini”

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, metruk yapıların oluşturduğu tehlikeler nedeniyle mahalle sakinleri ve muhtarlardan yoğun şikayetler aldıklarının altını çizdi. Gültak, “Akdeniz’de yaşayan vatandaşlarımızın günlük yaşamında karşılaştığı sorunları ortadan kaldırmak ve hayatı kolaylaştırmak amacıyla fen işleri ekiplerimizin sahadaki çalışmaları kesintisiz bir şekilde devam ediyor. İnsanlarımızın can ve mal güvenliğini korumak, görevlerimiz arasındadır. Bu nedenle ekiplerimiz, insanlarımızın can güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra, toplumsal sorunlara yol açan, kent estetiğini bozan, çevre kirliliği ve kötü görüntüye neden olan terk edilmiş yapıların yıkımına ara vermeden devam edecek” dedi.

