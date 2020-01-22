Ünlü rapçi Eypio, Kar Festivalinde sevenleriyle buluşacak

– Toroslar Belediyesi, bu yıl ilk kez düzenleyeceği Kar Festivalinde, müzik dünyasının son zamanlarda en hit parçalarından olan 'Günah Benim' şarkısıyla ünlenen rapçi Eypio’yu sevenleriyle buluşturacak.

Toroslar Belediyesince, Mersin'de ilk kez Arslanköy Yaylasında düzenlenecek Kar Festivali, kış sporu aktivitelerinin yanı sıra eğlencenin de merkezi olacak. 25 Ocak Cumartesi ve 26 Ocak Pazar günü olmak gerçekleştirilecek festivale Türkiye'nin çeşitli illerinden de katılımcıların gelmesi bekleniyor.

Festival kapsamında, 26 Ocak Pazar günü saat 13.00'te Arslanköy Yaylasındaki festival alanında sahne alacak olan ünlü sanatçı Eypio ise en güzel şarkılarını Mersinliler için söyleyecek.

Türk spor tarihinde büyük iz bırakan efsane halterci Naim Süleymanoğlu'nun yaşamını anlatan 'Cep Herkülü; Naim Süleymanoğlu’ filmine özel hazırladığı 'Naim' şarkısının yanı sıra Çukur dizisi için hazırladığı 'Gömün Beni Çukura' adlı şarkısı ile de zirveye yerleşen Eypio, birbirinden güzel parçalarıyla unutulmaz bir müzik şöleni yaşatacak.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, tüm Mersinlileri festivale ve ücretsiz gerçekleştirecekleri konsere davet etti. Başkan Yılmaz; "Kar Festivalimiz, birbirinden renkli etkinliklerle iki gün boyunca dolu dolu geçecek. Festivalimizin ikinci gününde ünlü rap sanatçısı Eypio'yu da sevenleriyle buluşturacağız. Tüm etkinliklerimiz halkımıza açık şekilde olacak. Tüm hemşehrilerimizi bu hafta sonu Arslanköy yaylamıza bekliyoruz" dedi.

MERSİN 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:21

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