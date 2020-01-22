Vicdanları sızlatan orman katliamı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vicdanları sızlatan orman katliamı

İHA

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde orman talanını engellemek için verdiği mücadeleyle dikkat çeken mahalle muhtarı Veysel Gılıçoğlu'nun iki serası kimliği belirsiz kişilerce talan edilirken, binlerce örtü altı üzüm asması da kesilerek yok edildi.

Vicdanları sızlatan orman katliamı

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde orman talanını engellemek için verdiği mücadeleyle dikkat çeken mahalle muhtarı Veysel Gılıçoğlu’nun iki serası kimliği belirsiz kişilerce talan edilirken, binlerce örtü altı üzüm asması da kesilerek yok edildi.
Eski Mezitli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, mahalle muhtarı Veysel Gılıçoğlu’nun farklı yerlerde bulunan iki serasına gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, naylonları parçaladıktan sonra ağaç motorları ile sera içerisine bulunan tüm asma ağaçlarını gövdesinden kesti. Komşu bahçelerin haber vermesi üzerine olay yerine giden muhtar Gılıçoğlu, gördüğü manzara karşısında adeta yıkıldı. Polis ekiplerinin de inceleme yaptığı bahçenin halini gören Gılıçoğlu ailesi gözyaşlarını tutamadı.
Haberi aldıktan sonra olay yerine giderek Gılıçoğlu ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, gereken desteği vereceklerini, faillerin bulunarak ceza almaları için olayın peşini bırakmayacaklarını söyledi.
Bir süredir Muhtar Gılıçoğlu ile ülkenin toplumsal bir yarası olan orman katliamına karşı mücadele verdiklerini hatırlatan Başkan Tarhan, “Türkiye’nin hemen her yerinde yaşanan fakat üstü örtülen bir sorun bu orman talanı. Eski Mezitli Mahallemizin özelinde biz bunun üzerine gittik. 2017 yılında 50 dönüm, geçtiğimiz günlerde de 72 dönüm alan limon bahçesi yapılmak üzere kesildi. Bu sadece aynı kişi tarafından kesilen iki alan. Oysa bunun gibi yüzlerce dönüm ormanlık alan, ağaçlar katledilerek limon bahçesine dönüştürüldü. Belli bir süre sonrada bir yolunu bularak imara açıp konut yapıyorlar" dedi.
Bu bölgenin Mersin’in en güzel yeri olduğunu dile getiren Tarhan, "Deniz manzaralı, limon bahçeleri ve ormanın içerisinde çok değerli bir arazi. Biz burasının talan edilmesine, ağaçların katledilmesine karşı mücadele veriyoruz. Bugün karşılaştığımız manzara ise tamamen içimizi acıtan bir durum. Onlarca sera bahçesi içerisinde farklı yerlerde bulunan Eski Mezitli Mahallesi Muhtarımız Veysel Gılıçoğlu’nun iki bahçesi de tahrip edilmiş, üzüm asmaları kesilerek katledilmiştir. Bunu yapanlar burasının Gılıçoğlu’na ait olduğunu bilerek yaptılar. Manidar bir durum. Topluma bir mesaj verilmek istenmiş. Maalesef devletten ve kamu malından yana taraf olmak ülkemizde son derece zor. Kamunun malını korursanız maalesef başınıza bunlar geliyor. Muhtarımız da ‘bana ne’ deseydi başına bu gelmeyecekti. Maalesef manevi zararı kadar maddi zarara da uğramıştır. Çiftçi insanın malına zarar verirseniz, onun canını almışsınız demektir. Ona göre borçlanmıştır, ona göre gelecek hayalleri vardır. Şu anda muhtarımız yıkılmış durumda. Tüm devlet kademeleri muhtarımızın yanında olmalıdır. Biz de elimizden geldiğince yanında olacağız. Bunu yapanlar ortaya çıksın ki bir daha farklı kişilerin aynı olayı yapmaya cesareti olmasın. Tüm yönleriyle olay araştırılarak gerekenin yapılması gerekiyor. Yasal düzenleme gerekiyorsa mutlaka yapılmalıdır” diye konuştu.

"Devletin malına sahip çıkmanın bedelini ödüyorum"
Bölgede yakın zamanda yaşanan orman katliamına Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile birlikte büyük tepki gösteren mahalle muhtarı Veysel Gılıçoğlu ise sabah bahçesine geldiğinde böyle bir manzara ile karşılaştığını belirterek, "İki buçuk dönüm, ortalama 400 kök üzüm ağaçları komple kesilmiş. Geçtiğimiz günlerde bölgemizde bir orman katliamı olmuştu. Biz bunları gündeme getirip, arkasında durduğumuzdan direk hedef olarak bizim seramız seçilmiş. Tamamen kasti yapılmış. Benim muhtar olarak tek suçum, devletin malına sahip çıkmak. Yanlışın karşısında durduğumuz için, hata yapanın karşısında durduğumuz için, devletin malına sahip çıktığımız için bedel olarak bunu ödüyoruz. Ben şunu istiyorum. Bugün bana yapılan yarın başka bir vatandaşa yapılacak. Çünkü hata yapan bedelini ödemediği sürece, bunları yaşamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.

MERSİN

22 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:21
  • GÜNEŞ 07:44
  • ÖĞLE 12:58
  • İKİNDİ 15:39
  • AKŞAM 18:02
  • YATSI 19:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çevreci muhtarın serasına intikam saldırısı
YEREL HABERLER Çevreci muhtarın serasına intikam saldırısı
Ünlü rapçi Eypio, Kar Festivalinde sevenleriyle buluşacak
YEREL HABERLER Ünlü rapçi Eypio, Kar Festivalinde sevenleriyle ...
Mersin Büyükşehir Belediyesinden Halk Kart sahiplerine ve öğrencilere müjde Halk Kartlara yükleme yapıldı, öğrenim yardımının 3’üncü taksiti hesaplara yatırıldı
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesinden Halk Kart ...
MEÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurdan İnan'dan iki yeni kitap
YEREL HABERLER MEÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. ...
Başkan Gültak, Halk Gününde sorun ve talepleri dinledi
YEREL HABERLER Başkan Gültak, Halk Gününde sorun ve talepleri ...
Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası heyecanı Toroslar'da
YEREL HABERLER Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası heyecanı ...
AK Parti'li Kaya, muhtarlarla buluştu
YEREL HABERLER AK Parti'li Kaya, muhtarlarla buluştu
Bozyazı Kaymakamı Yalçın’dan Kore gazisine hastanede ziyaret
YEREL HABERLER Bozyazı Kaymakamı Yalçın’dan Kore gazisine hastanede ...
İtfaiyenin yangın tüpü ayağına düşen kadın yaralandı
YEREL HABERLER İtfaiyenin yangın tüpü ayağına düşen kadın yaralandı
Alata’da traktör bakım ve onarım kursu sona erdi
YEREL HABERLER Alata’da traktör bakım ve onarım kursu sona erdi
Akdeniz ilçesinde metruk binaların yıkımı sürüyor
YEREL HABERLER Akdeniz ilçesinde metruk binaların yıkımı sürüyor
"Matematik ve Teknoloji ile Veriden Bilgiye Öğrenme Yolculuğu" projesi
YEREL HABERLER "Matematik ve Teknoloji ile Veriden Bilgiye Öğrenme ...
Maaşını hayır işlerinde harcıyor Mersin'in Bozyazı ilçesinde seçildiği günden bu yana yaptığı hayır işleriyle takdir toplayan mahalle muhtarı Baran Aksoy, muhtarlık maaşının üzerine para koyarak 11 üniversite öğrencisine de aylık 350 lira burs veriyor
YEREL HABERLER Maaşını hayır işlerinde harcıyor Mersin'in Bozyazı ...
Dezavantajlı çocukların Mersin Üniversitesinde sinema keyfi
YEREL HABERLER Dezavantajlı çocukların Mersin Üniversitesinde sinema ...
Diş hekimliğindeki dijitalleşme, tedavi sürecini kısalttı
YEREL HABERLER Diş hekimliğindeki dijitalleşme, tedavi sürecini ...
Büyükşehir Belediyesi “Bilinçli Teknoloji Kullanımı Eğitim Semineri” düzenledi
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi “Bilinçli Teknoloji Kullanımı ...
Mersin’deki kadın kooperatiflerinin sorunları masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Mersin’deki kadın kooperatiflerinin sorunları masaya ...
Tarsus Hayvan Parkını hafta sonunda 5 bin 500 kişi gezdi
YEREL HABERLER Tarsus Hayvan Parkını hafta sonunda 5 bin 500 kişi ...
Uzmanlar uyarıyor: “Küresel ısınma Türkiye’yi de tehdit ediyor” Doç. Dr. Demirak: “İklim değişikliği için harekete geçilmezse daha kötü koşullara hazırlıklı olunmalı”
YEREL HABERLER Uzmanlar uyarıyor: “Küresel ısınma Türkiye’yi de tehdit ediyor” Doç. ...
Adanalı 22 ressam Tarsus’ta sergi açtı
YEREL HABERLER Adanalı 22 ressam Tarsus’ta sergi açtı
Tarsus'ta Müzekart ve biletten 147 bin 80 TL gelir elde edildi
YEREL HABERLER Tarsus'ta Müzekart ve biletten 147 bin 80 TL gelir ...
Mersin'de ağıla giren köpekler, 10 koyunu telef etti
YEREL HABERLER Mersin'de ağıla giren köpekler, 10 koyunu telef etti
Mersin'de silahlı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Mersin'de silahlı kavga: 2 yaralı
Mersin'de 'yasa dışı bahis' operasyonu
YEREL HABERLER Mersin'de 'yasa dışı bahis' operasyonu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X