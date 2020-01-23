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MESKİ’den Karacailyas Mahallesine 9 milyon TL’lik kanalizasyon hattı

İHA

MESKİ’den Karacailyas Mahallesine 9 milyon TL’lik kanalizasyon hattı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Karacailyas Mahallesine, sözleşme bedeli 9 milyon lira olan kanalizasyon hattı ve terfi merkezi inşa etti.
MESKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde modern ve sağlam bir altyapıya kavuşmak için içme suyu ve yağmur suyu drenaj hattı çalışmalarının yanı sıra kanalizasyon hattı çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından modern altyapı çalışmaları kapsamında Akdeniz ilçesi Karacailyas Mahallesine sözleşme bedeli 9 milyon 190 bin TL olan muhtelif çaplarda 27 bin 928 metre kanalizasyon hattı ve 2 bin 692 metre parsel bağlantısı ile bir adet hazır tip paket terfi merkezi inşa edildi.
Karacailyas Mahallesinde yürütülen kanalizasyon çalışması ile mahallenin fiili yerleşiminin belli bir bölümünde kısa, orta ve uzun vadede ihtiyaç duyulacak kanalizasyon tesislerine köklü çözüm üretilmesi amaçlandı. Ayrıca, bölgeden toplanacak atık suların tamamı, yerleşimin güneyinde yer alan mevcut bacalara bağlandı.
Karacailyas Mahallesinin kanalizasyon çalışmaları sırasında Kürkçü Mahallesinde de kanalizasyon ihtiyacını gidermek için kanalizasyon hattı döşendi. Yeni döşenen kanalizasyon şebeke hattı ile mahallenin toplanan atık suları Karacailyas kanalizasyon hattına bağlandı. Böylece Karacailyas ve Kürkçü mahallelerinin atık suları Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisine iletilmiş oldu.
Akdeniz ilçesinde yapılan kanalizasyon çalışmaları hakkında bilgi veren MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, “Karacailyas ve Kürkçü mahallelerinde toplam 30 bin 620 metre kanalizasyon hattı ve parsel bağlantılarını tamamladık. Söz konusu mahallelerin kanalizasyon altyapısını güçlendirerek, vatandaşlarımızın daha temiz bir çevrede yaşamasını sağladık. Kanalizasyon hattı çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Hedefimiz, kanalizasyon şebekesini yenileyerek, gelecek nesillerimizin daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.

MERSİN

23 Ocak 2020 Perşembe

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