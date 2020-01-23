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Mersin’in belleği, 100 yıllık çınar Av. Şinasi Develi vefat etti Baro Başkanı ...

İHA

– Mersin'in tarihine ışık tutan, 'Mersin'in belleği', 'Mersin'in hafızası' olarak nitelendirilen Araştırmacı Yazar Av. Şinasi Develi, 100 yaşında hayatını kaybetti. Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, "Şinasi Develi, çok başarılı bir hukukçu olmasının yanı sıra araştırmacı ve yazar kimliğiyle de Mersin'in tarihine ışık tutan, Mersin tarihinin hafızasıdır" dedi.

Mersin’in belleği, 100 yıllık çınar Av. Şinasi Develi vefat etti Baro Başkanı Yeşilboğaz: “Kentimizin tarihi ve yaşam mücadelesi adına çok şey öğrendiğimiz öğretmenimizdi”

– Mersin’in tarihine ışık tutan, ‘Mersin’in belleği’, ‘Mersin’in hafızası’ olarak nitelendirilen Araştırmacı Yazar Av. Şinasi Develi, 100 yaşında hayatını kaybetti. Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, “Şinasi Develi, çok başarılı bir hukukçu olmasının yanı sıra araştırmacı ve yazar kimliğiyle de Mersin’in tarihine ışık tutan, Mersin tarihinin hafızasıdır” dedi.
19641974 döneminde Mersin Barosu Başkanı olarak görev yapan Şinasi Develi’nin vefatı, kentte büyük üzüntüyle karşılandı. 100 yıllık çınar Develi’nin vefatı nedeniyle bir açıklama yapan Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, “Duayenimiz, ağabeyimiz, 100 yaşındaki Av. Şinasi Develi’nin hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Çok başarılı bir hukukçu olmasının yanı sıra araştırmacı ve yazar kimliğiyle de Mersin’in tarihine ışık tutan, Mersin tarihinin hafızası olan Şinasi Develi, meslek ilkelerinden ödün vermeden, laik ve demokratik bir ülke için adalet ve hukuk mücadelesi vermiştir. Baro başkanlığı döneminde de meslektaşlarımızın ve baromuzun güçlenmesine öncülük etmiştir” dedi.
Mersin Barosu’nda 4 Nisan 2019 tarihinde kendisine meslekte 71. yıl plaketini takdim etmenin onurunu yaşadıklarını ifade eden Yeşilboğaz, “100 yaşında olmasına ve sağlık sorunu olmasına rağmen, hiçbir koşul onu baromuzdan ve meslektaşlarımızdan ayırmadı; çünkü mesleğine aşık birisiydi. Av. Şinasi Develi, baromuzda en son yaptığı konuşmasında, avukatlık mesleğinin, mesleklerin en güzeli olduğunu söylemişti. ‘Oğlumu ve torunumu avukat yaptım. 10 çocuğum olsaydı, hepsini de avukat yapardım. Sizlerden en büyük beklentim, birbirinizi sevin, birbirinize sarılın’ demişti. Meslekte ve yaşamı boyunca başarılı olmasının formülü de buydu. Kendisi, mesleki bilgilerin yanı sıra kentimizin tarihi ve yaşam mücadelesi adına çok şey öğrendiğimiz öğretmenimizdi. Bizlere, ‘1948 yılında girdiğim Mersin Barosunu hiçbir zaman unutmadım, hiçbir zaman da unutmayacağım’ demişti. Bizler de kendisini unutmayacağız. 100 yıllık çınarımız, duayenimiz Av. Şinasi Develi’ye Allah'tan rahmet, meslek camiamıza değerli ailesine, Mersin’e, tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun” ifadesini kullandı.

01.07.1920 tarihinde Karaman’da dünyaya gelen Av. Şinasi Develi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olup, 6 Nisan 1948’de avukatlık mesleğine başlamıştır. Av. Şinasi Develi 24 Ocak Cuma günü saat 11.00'da Mersin Adliyesi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından, öğle namazını müteakiben Müftü Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Akbelen Mezarlığı'nda defnedilecek.

MERSİN

23 Ocak 2020 Perşembe

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