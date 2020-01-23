Toroslar’da kar festivali heyecanı Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz: "Toroslar, kış turizminde marka olacak"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Arslanköy'de, 1453 rakımda gerçekleştirilecek Toroslar Kar Festivali'nin hazırlık çalışmalarını yerinde inceleyerek, "Mersinimiz, artık kış turizminde de adından söz ettirecek. Toroslar kış turizminde marka olacak" dedi.

Toroslar Belediye'sinden yapılan açıklamaya göre, Mersin'de ilk kez Arslanköy yaylasında düzenleyecek olan kar festivali, bölge halkını da sevindirdi. Kış sporlarının yanı sıra eğlencenin de doruğa çıkacağı festivalde, bölge esnafı da kurulan stantlarda sucuk ekmek, yüksük çorbası, dövme pilavı, sıkma, börek, gözleme, zeytin ve peynir gibi yöresel yiyeceklerin ve ürünlerin satışını yapabilecek.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 2526 Ocak tarihlerinde Arslanköy yaylasında yapılacak olan festivalin hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi. Yılmaz, belediye birim müdürleri ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek çalışmaların değerlendirmesini de yaptı.

Arslanköy'ün Yaylacık tepesinde 2 bin metre yükseklikten tüm Çukurovalılara seslenerek festivale davet eden Yılmaz, "Bu hafta sonu 25 Ocak Cumartesi günü ve 26 Ocak Pazar günü Arslanköy'de ilk defa bir kar festivali düzenleyeceğiz. 7'den 77'ye herkese hitap edecek etkinliklerimiz olacak. Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası, kızaklı kayak, buz heykel sergisi, kayaklı koşu, kardan adam yarışması, snowboard, yamaç paraşütü ve animasyon gösterilerinin yer alacağı festivalimizde ünlü rap sanatçısı Eypio da sahne alacak. Tüm vatandaşlarımızı festivalimize bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Festival ile artık Toroslar'ın kış turizminde de oldukça iddialı bir konumda yer alacağına inandıklarını belirten Başkan Yılmaz, Mersin'in yazının ve kışının ayrı bir güzellikte olduğunu vurgulayarak, "Toroslarımızın yaylaları, eşsiz doğası ve güzellikleriyle dikkat çekmektedir. Bu güzellikleri herkesin görmesini ve tanımasını istiyoruz. Mersin'de ilk defa düzenlenecek olan kar festivalini başlatmış olmanın mutluluğunu da yaşıyoruz. Toroslar kış turizminde marka olacak" ifadelerini kullandı.

MERSİN 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:20

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