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Yılmaz, minik sporcuları antrenmanlarında ziyaret etti

İHA

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, minik futbolcularla antrenmanlarında bir araya geldi.
Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi'nde yaşayan çocukları spora yönlendirmek için kurduğu futbol takımının antrenörlüğünü yapan Mahalle Muhtarı Aziz Filiz ve sporcuları antrenman yaptıkları halı sahada ziyaret eden Yılmaz, "Projelerimizi, geleceğimiz olan çocuklarımızı düşünerek yapıyoruz" dedi.
Çocukları böyle bir aktivite içerisinde yer almalarından dolayı tebrik ederek başarılar dileyen Yılmaz, "Sağlıklı olmanın en önemli koşullarından biri, spora erken yaşlarda başlamaktır. İlçemizdeki çocuklarımızın ve gençlerimizin her alanda başarılı olabilmeleri için elimizden gelen desteği sağlayacağız" diye konuştu. Yılmaz, daha sonra kaleye geçerek minik futbolcularla futbol oynadı ve onlara çocuklar için özel olarak hazırladıkları nutuk kitabını hediye etti.
Başkan Yılmaz'a çalışmaları hakkında bilgiler veren Mahalle Muhtarı Aziz Filiz ise mahallelerindeki çocukları spora yönlendirmenin yanı sıra onların ve ailelerinin birbirleriyle kaynaşmaları ve dostlukların artması amacıyla 1 yıl önce kurdukları futbol takımının Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın da katkılarıyla önemli bir mesafe kat ettiğini söyledi.
Her zaman kendilerinin yanlarında olan ve mahallelerinin ihtiyaçlarını gideren Başkan Yılmaz'a teşekkür eden Filiz, "Kurduğumuz bu futbol takımı ile çocuklarımızın kötü alışkanlıklara yönelmemelerini ve internete ayırdıkları zamanı sporla geçirmelerini amaçladık. Velilerimiz de bu konuya katıldı ve bizleri destekledi. Buraya gelen veliler arasında aynı zamanda komşuluk ilişkileri de arttı. Sizlerin destekleriyle de daha güzel çalışmalar yapacağız" ifadelerini kullandı.

MERSİN

23 Ocak 2020 Perşembe

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