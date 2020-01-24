Büyükşehir Belediyesi, çileğin merkezi Atayurt’ta altyapı atağı başlattı

– Mersin Büyükşehir Belediyesi, çileğin merkezi konumundaki Atayurt Sebze ve Meyve Toptancı Halinde altyapı atağı başlattı. Büyükşehir tarafından ilave edilen 16 işyeri ile büyüyen ve altyapı çalışmalarının ardından modern bir görünüme kavuşan Atayurt Sebze ve Meyve Toptancı Halinde 13 bin 400 metrekareye 3 bin tonun üzerinde sıcak asfalt çalışması yapıyor.

Türkiye’nin çilek ihracatının yüzde 65’ini karşılayan ve üretimde yüzde 35’lik paya sahip olan Mersin’in Silifke ilçesinin Atayurt Mahallesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından Atayurt Sebze ve Meyve Toptancı Halinde hayata geçirilen iyileştirme çalışmalarının ardından artık üretim ve ihracatın tek merkezi olacak.



50 işyeri, 9 depo, altyapı ve asfalt

Mevcutta 34 işyeri ile Silifke’den ayrı bir şekilde hizmet veren Atayurt Sebze ve Meyve Toptancı Hali, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ilave 16 işyeri ile Silifke’de yer alan sebze ve meyve halini de bünyesine katacak. Toplamda 50 işyeri ve 9 depo ile bölgenin toptancı merkezi haline gelmesi amaçlanan hal, tamamlanan altyapı çalışmaları ve asfalt işlemlerinin ardından bölgenin üretim ve ihracat merkezi haline gelecek.



3 günde 3 bin ton asfalt

Atayurt Sebze ve Meyve Toptancı Hali’nde son olarak tamamlanan asfalt çalışmaları ile modern bir görünüme kavuşacak. Hal girişinden ortak alanlara kadar toplamda 13 bin 400 metrekareye 3 bin tonun üzerinde sıcak asfalt çalışması gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, 40 personel ve 6 iş makinesi ile çalışmaları 3 günde tamamladı.

Atayurt Sebze ve Meyve Toptancı Hali Dernek Başkan Yardımcısı İbrahim Kaynar, yürütülen çalışmaların ardından toptancı halinin Silifke ve Mersin’in üretim merkezi olacağını belirterek, “Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir çalışma yapıldı. Altyapı çalışmaları mükemmel bir şekilde tamamlandı ve şu anda asfalt çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmaların ardından Silifke Hali ve Atayurt Hali tek merkezde toplanacak. Bu toplanma bütün tüccar ve üreticilerin buraya gelmesi demek. Böylelikle burası 12 ay aktif çalışır duruma gelecek. Önceden tüketici haliydik ama şimdi 12 ay üreterek, hem üretici hem tüketici hali olacağız. Atayurt hali artık Silifke ve Mersin’in üretim merkezi olacak. Tarımda Silifke’nin bel kemiği Atayurt’tur. Silifke bir öncüdür. Turfanda ilk ürünler buradan çıkar. Özellikle çilekte coğrafi işaret ve tescil aldık. İhracatın da üretimin de önemli kısmı burada gerçekleşiyor. Bu çalışmalar ile hem Türkiye hem Mersin hem de Silifke ekonomisine dev katkılar olacak” dedi.

Atayurt Sebze ve Meyve Toptancı Hali esnaflarından Ahmet Özmen ise yürütülen çalışmalar ile Atayurt’un artık büyük bir ivme kazanacağına işaret ederek, “Hizmetten çok memnunuz. Silifke’de küçük bir halimiz var ve o halin buraya taşınması ile ilgili ek işyerleri yapıldı. Oradaki arkadaşlarımız da buraya gelecek ve burada hep birlikte çalışacağız. Çok şey değişecek. Burası artık bir merkez haline gelecek. Esnaflar, üreticiler, ihracatçılar ve pazarlamacılar burada olacağı için mükemmel bir merkez olacak. Silifke’nin gelirinin yüzde 85’i tarıma dayalı. Bu ürünlerin alışverişi de buradan olacak ve haliyle ekonomiye de büyük katkısı olacak” diye konuştu.

MERSİN 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:20

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