Mut'ta iş yerlerine fiyat denetimi

Mersin’in Mut ilçesinde zabıta ekipleri, perakende ve toptan halka ürün satışı yapan tüm iş yerlerinde fiyat denetimi yapıyor.

Mut Belediyesi Zabıta Müdürü Önder Işık, Belediye Başkanı Volkan Şeker’in talimatıyla denetim ekibi oluşturduklarını belirterek, “Perakende ve toptan satış yapan tüm iş yerlerinde fiyat denetimi ve fiyat etiketinde yerli üretim logosu denetimine başladık. Denetimlerde, ürünün üretim yeri, birim fiyatı, vergiler dahil satış fiyatı, ürünün ayırıcı özelliği, üretim yeri, yerli üretim logosunun kullanılıp kullanılmadığı, son kullanım tarihi geçmiş ürünlerin kontrolü, açıkta ve ambalajda satılan ürünlerdeki birim fiyatları ve satış fiyatlarını kontrol ediyoruz" dedi.

Yaptıkları denetimlerde fiyat etiketi olmayan işletmelerin uyarıldığını belirten Işık, "Bir daha ki seferde eksikleri tamamlanmazsa gerekli cezai işlem yapılacağı bildirildi. Ayrıca esnaf ve ticaret odasıyla gerekli yazışmalar yapıldı. Denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz” diye konuştu.

Işık, vatandaşlardan gelen şikayetleri de değerlendirdiklerini bunun için tahsis edilen 05417742710 ve 4442153 numaralı ihbar hattının aranabileceğini sözlerine ekledi.

MERSİN 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:20

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