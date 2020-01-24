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Kadın ve Aile Hizmetleri gönüllüleri artıyor

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesinin kadın ve aile konularında yürüttüğü çalışmalara gönüllü katılım sağlayan vatandaşların sayısı hızla artıyor. "Mersin'e Gönlümü Verdim" sloganıyla çıkılan yolda ilçelerde "Kadın ve Aile Hizmetlerine Gönüllü Katılım Toplantısı" gerçekleştiriliyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri gönüllüleri artıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin kadın ve aile konularında yürüttüğü çalışmalara gönüllü katılım sağlayan vatandaşların sayısı hızla artıyor. “Mersin’e Gönlümü Verdim” sloganıyla çıkılan yolda ilçelerde “Kadın ve Aile Hizmetlerine Gönüllü Katılım Toplantısı” gerçekleştiriliyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, bünyesinde kurduğu Gönüllüler Şube Müdürlüğü ile kadın ve aile konularındaki çalışmalarda gönüllü faaliyet yürütecek vatandaşların başvurularını almayı sürdürüyor. “Mersin’e Gönlümü Verdim” sloganıyla geçen yılın Aralık ayında yapılan ilk toplantının ardından Akdeniz ve Mut ilçelerindeki muhtarlar ve ilçelerde ikamet eden kadınların katılımıyla “Kadın ve Aile Hizmetlerine Gönüllü Katılım Toplantısı” gerçekleştirildi.
Silifke, Toroslar ve Mezitli ilçelerinde yaşayan kadınların katılımıyla sürdürülen toplantılara, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in eşi Meral Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza Özdemir ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu katıldı.
“Kısa zamanda kadın, çocuk ve aile konularında ciddi yol kat ettik”
Silifke’de düzenlenen toplantıda konuşan Meral Seçer, yaklaşık bir yıl önce Silifke’ye yaptığı ziyarette kadın ve çocuklarla ilgili projelerinden bahsettiğini, aradan geçen zamanda ise yaptıkları çalışmalarla ciddi mesafe kat ettiklerini dile getirdi. Seçer, “O zaman Kadın ve Çocuk Daire Başkanlığının kurulması, kadınların el emeğinin değerlendirilmesi, kadınların, çocukların ve ailelerin refah seviyesinin yükseltilmesi için projelerimizi, planlarımızı ve programlarımızı size anlatmıştım. Şimdi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kuruldu. Gönüllülük projesi ile amacımız; kadınların el emeğinin değerlendirilmesi, aileyle, çocuklarla, sosyal konularla ilgili mahalledeki sorunların ve bilgilerin direkt Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesine ulaştırılması, bununla ilgili doğru çözüm yollarının bulunmasının hızlandırması” dedi.

“Gönüllülük, bizim toplumumuzda yer etmiş bir duygu”
Silifke’nin ardından Toroslar ve Mezitli ilçelerinden katılımcılarla gerçekleşen toplantılarda, ilçeler bazında gerçekleştirdikleri toplantıları sürdüreceklerini vurgulayan Seçer, “11 Şubat’a kadar tüm ilçelerimizi tamamlamış olacağız. İlk toplantımızda ‘Mersin’e Gönlümü Verdim’ sloganıyla yola çıktık ve gönüllülük için ilk imzayı attım. Gönüllülük, bizim toplumumuzda yer etmiş bir duygu. Komşuların birbirine yardım etmesi, yardımseverlik, hiçbir karşılık beklemeden bir şeylere dokunmak, bizim toplumumuzun genlerinde olan bir duygu” diye konuştu.
Gönüllü kadınlarla işbirliği içerisinde mahallelerde kadın ve aile konularında yaşanan sıkıntıları lokal bazda tespit etmek ve hızlıca çözüme kavuşturmak istediklerini dile getiren Seçer, “Kendi mahallenizde çocukla, aileyle veya kendinizle ilgili her türlü talepleri bildirdiğinizde bu işleri birbirimizle el ele vererek, kaynaşarak, ilçelerimizdeki gönüllü gruplarımızla bir araya gelerek en hızlı şekilde çözmeye çalışacağız, sosyalleşmenin artmasını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

“Bu çalışmayla daha net ve doğru bilgiler elde ediyoruz”
Meral Seçer, yapılan toplantılar sayesinde birtakım sonuçlar elde ettiklerini de belirterek, “Yaptığımız son 4 toplantıda ortak bir sonuç çıktı. Mahallelerde ve ilçelerde iyi kötü neler yapıldığı, neler üretildiği, kadınlarımızın nasıl yaşadığı, yaşamlarını nasıl sürdürdükleri konusunda bilgimiz var. Ama bu çalışmalarımızla biz, sizlerden daha net ve doğru bilgiler elde ediyoruz” dedi.

Çalışmalar gönüllülerle işbirliği içinde yürütülecek
Muhtarların ve kadınların söz alarak fikirlerini ve projelerini paylaştığı toplantıda, kadınların ortak talepleri arasında ürünlerini değerlendirebilmek için satış alanlarının oluşturulması yer aldı. Mahallelerin sorunlarının çözümünde muhtarların yürüttüğü çalışmaların yanı sıra kadın ve aileleri ilgilendiren hukuk, eğitim, sağlık ve üretim gibi konularda gönüllülerin üstleneceği görevlerden de bahsedildi.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özdemir, belediyenin asli görevlerini yerine getirirken muhtarlarla işbirliğini sürdüreceklerini söyledi. Özdemir, Büyükşehir Belediyesinin sürdüreceği çalışmalarda gönüllülerin desteğiyle kadın ve aile konularında yaşanan sıkıntıları hızlıca çözüme kavuşturmak istediklerini belirtti.
Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Dokucu ise şu ana kadar yaptıkları çalışmaları anlatarak, yapılacak olan yeni projelerin müjdesini verdi. Dokucu, yeni projelerde çalışmaları gönüllülerle el ele vererek yürütmek istediklerini ifade etti.

MERSİN

24 Ocak 2020 Cuma

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