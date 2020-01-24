Almanya'da hava kirliliği de elektrik fiyatları da arttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Almanya'da hava kirliliği de elektrik fiyatları da arttı

İHA

ABD'deki Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu'nun, 'Almanya'nın nükleerden vazgeçmesinin içsel ve dışsal maliyetleri' araştırmasına göre, nükleer enerjiden vazgeçmenin Almanya'ya yıllık maliyetinin yaklaşık 12 milyar dolar ulaştığı, fosil yakıtlı elektrik üretiminin artmasıyla ortaya çıkan hava kirliliğinin ise her yıl bin 100 kişinin daha hayatını kaybetmesine neden olduğu ortaya çıktı.

ABD’deki Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu’nun, 'Almanya'nın nükleerden vazgeçmesinin içsel ve dışsal maliyetleri' araştırmasına göre, nükleer enerjiden vazgeçmenin Almanya’ya yıllık maliyetinin yaklaşık 12 milyar dolar ulaştığı, fosil yakıtlı elektrik üretiminin artmasıyla ortaya çıkan hava kirliliğinin ise her yıl bin 100 kişinin daha hayatını kaybetmesine neden olduğu ortaya çıktı.
Nükleer enerji dünya gündeminden düşmüyor. 2011 yılında aldığı kararla ülkesindeki 17 nükleer santrali aşamalı olarak kapatma kararı alan Almanya’nın kararı yeniden tartışmaya açıldı. Ülkedeki nükleer santralleri kapatma politikasının Almanya’da kömürle çalışan santrallerin devreye alınmasına yol açtığı ve bunun sonucunda ölümcül sağlık sonuçlarına yol açan hava kirliliğine sebep olduğu ortaya çıktı.
ABD’deki Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu'nun (NBER) yayımladığı rapor, Almanya’nın uyguladığı bu politikanın yıllık maliyetinin yaklaşık 12 milyar dolar olduğunu ortaya koydu. Kaliforniya Üniversitesi’nden Stephen Jarvis ve Olivier Deschene ile Carnegie Mellon Üniversitesi’nden Akshaya Jha’nın hazırladığı, 'Almanya'nın nükleerden vazgeçmesinin içsel ve dışsal maliyetleri' başlıklı raporda, bu rakamın varsayımsal bir nükleer kaza riski ve nükleer atık imha maliyetlerinden daha fazla olduğu belirtildi.
Araştırmacıların yaptığı modellemeye göre, nükleer santrallerin kapatılma kararı uygulanmasaydı, her yıl fosil yakıtlı enerji santrallerinin oluşturduğu hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybeden bin 100 kişinin ölümlerinin de engellenmesi mümkün olabilirdi.
"Hem ekonomik hem de sosyal maliyeti yüksek"
Nükleer kaza riskleri nedeniyle elektrik üretiminde nükleer enerjiden vazgeçen Almanya’nın aldığı kararın ekonomik, çevresel etkisini inceleyen araştırmada, santrallerin devre dışı kalmasının ardından kaybedilen elektrik üretim miktarının öncelikle fosil yakıtlarla ve elektrik ithalatıyla karşılandığı kaydedildi. Bunun da tüketiciler tarafından ödenen elektrik fiyatlarında önemli artışlara sebep olduğu tespit edildi.
NBER’in geçtiğimiz ay yayınladığı rapora göre Almanya, aldığı bu kararla elektrik üretiminde kayba uğramamak için kömür gibi fosil yakıtları daha çok kullandı. Termik santrallerin elektrik üretimindeki payının artması sera gazı salınımının etkisini artırırken, özellikle santrallerin kurulu olduğu bölgelerde ciddi sağlık problemlerinin kaynağı olan hava kirliliğinin de artmasına sebep oldu. Elektrik üretiminde nükleer enerjiden vazgeçmenin Almanya’ya sosyal maliyetinin yıllık 12 milyar dolar gibi bir oran olarak hesaplanırken, bu tutarın yüzde 70’inin elektrik üretiminde fosil yakıtların kullanılmasıyla artan ölüm risklerinden kaynaklandığı belirtildi. Araştırmaya göre nükleer santraller bugün çalışmaya devam etseydi, fosil yakıtlı enerji santrallerinin oluşturduğu hava kirliliği nedeniyle her yıl hayatını kaybeden bin 100 kişinin bugün yaşama olasılığının da yüksek olduğunu ortaya koydu.
Ayrıca, enerjide yenilenebilir kaynakların payını artırmak için planlanan bu dönüşüm, nükleer santralleri kapatmadan kömür santrallerinin veya doğalgaz türbinlerinin ikamesi için uygulansaydı yüzde 25 daha az doğalgaz ve yüzde 33 daha az kömür yakılabilecekti.
"Örnek gösterilmişti"
Japonya’da 2011 yılında Fukuşima Nükleer Güç Santrali’nde yaşanan felaket, tüm dünyada özellikle de nükleer santrale sahip ülkelerde çokça tartışılmıştı. Bu tartışmaların yaşandığı ülkelerden biri olan Almanya, bu kazanın hemen ardından ülkedeki elektrik üretiminde yüzde 25 gibi ciddi bir paya sahip olan 17 nükleer güç santralini 2022’ye kadar kapatma kararını almıştı. Almanya’nın aldığı bu karar nükleer karşıtı kuruluşlar tarafından örnek gösterilmişti. Ancak yıllar içerisinde ortaya çıkan sonuçlar ve son araştırmalar alınan bu kararın olumsuz sonuçlarının Almanya’yı yakından etkilediğini ortaya koydu. Nükleer enerjinin iklim değişikliğiyle mücadelede küresel çözümün bir parçası olması gerektiği tartışılırken, Almanya’nın tüm nükleer santrallerini kapatma kararı almasıyla iklim değişikliğiyle mücadelede fırsatı kaçırmış olacağının da altı çizildi.
Bugün dünyada elektrik üretiminin yüzde 10’u nükleer enerjiden elde edilirken, 52 yeni reaktörün inşaatına da devam ediliyor. Akkuyu Nükleer Santrali ile de Türkiye de nükleer santrali bulunan ülkeler arasında girmeye hazırlanıyor.

MERSİN

24 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:20
  • GÜNEŞ 07:43
  • ÖĞLE 12:58
  • İKİNDİ 15:41
  • AKŞAM 18:04
  • YATSI 19:22
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin Millet Bahçesi´nde çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Mersin Millet Bahçesi´nde çalışmalar sürüyor
Hava muhalefeti nedeniyle 4 gündür yanaşamayan gemi, Mersin'deki limanına ulaştı
YEREL HABERLER Hava muhalefeti nedeniyle 4 gündür yanaşamayan gemi, ...
Başkan Gültak, Millet Bahçesi arazisindeki çalışmaları inceledi Gültak: “Mersin’de bir hayal gerçeğe dönüşüyor”
YEREL HABERLER Başkan Gültak, Millet Bahçesi arazisindeki ...
Kadın ve Aile Hizmetleri gönüllüleri artıyor
YEREL HABERLER Kadın ve Aile Hizmetleri gönüllüleri artıyor
Başkan Seçer, NATO Komutanı Fantoni ile görüştü
YEREL HABERLER Başkan Seçer, NATO Komutanı Fantoni ile görüştü
Mersinli gazeteciler Uğur Mumcu’yu andı
YEREL HABERLER Mersinli gazeteciler Uğur Mumcu’yu andı
Emniyet Müdürü Şenocak, temizlik işçilerinden destek istedi
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Şenocak, temizlik işçilerinden destek ...
Sertavul Geçidi trafiğe açıldı Kar, yoğun sis ve buzlanma sebebiyle trafiğe kapanan geçit trafiğe açıldı
YEREL HABERLER Sertavul Geçidi trafiğe açıldı Kar, yoğun sis ve ...
Mut'ta iş yerlerine fiyat denetimi
YEREL HABERLER Mut'ta iş yerlerine fiyat denetimi
Mersin'de Hz. İsa ve Hz. Meryem figürlü tablo ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de Hz. İsa ve Hz. Meryem figürlü tablo ele ...
Mersin'de 465 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 465 litre sahte içki ele geçirildi
Büyükşehir Belediyesi, çileğin merkezi Atayurt’ta altyapı atağı başlattı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, çileğin merkezi Atayurt’ta ...
Mersin'de Hz. İsa ve Hz. Meryem figürlü ikon ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de Hz. İsa ve Hz. Meryem figürlü ikon ele ...
Mersin'de 465 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 465 litre sahte içki ele geçirildi
Mut Sertavul Geçidi ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Mut Sertavul Geçidi ulaşıma kapandı
Ağaçları kesilen çevreci muhtara destek
YEREL HABERLER Ağaçları kesilen çevreci muhtara destek
Eski eşinin öldürdüğü Kübra öğretmenin annesi: O gün son kez sarıldı bana
YEREL HABERLER Eski eşinin öldürdüğü Kübra öğretmenin annesi: O gün ...
Öğretmen Kübra Aşkın cinayeti davasının üçüncü duruşması yapıldı Mersin'de boşandığı eşi öğretmen Kübra Aşkın’ı öldürdüğü iddiasıyla hakkında müebbet hapis cezası istenen sanığın yargılanmasına devam edildi
YEREL HABERLER Öğretmen Kübra Aşkın cinayeti davasının üçüncü ...
Yılmaz, minik sporcuları antrenmanlarında ziyaret etti
YEREL HABERLER Yılmaz, minik sporcuları antrenmanlarında ziyaret ...
Mersin'de 'KarFest' hazırlığı
YEREL HABERLER Mersin'de 'KarFest' hazırlığı
Tarsus'ta mevzuata aykırı yapı yıkıldı
YEREL HABERLER Tarsus'ta mevzuata aykırı yapı yıkıldı
Gültak, fenomen olan temizlik görevlisini evinde ziyaret etti
YEREL HABERLER Gültak, fenomen olan temizlik görevlisini evinde ...
Toroslar’da kar festivali heyecanı Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz: "Toroslar, kış turizminde marka olacak"
YEREL HABERLER Toroslar’da kar festivali heyecanı Toroslar Belediye ...
İl Koordinasyon Kurulu Vali Su başkanlığında toplandı Mersin Valisi Ali İhsan Su: "Birinci vazifemiz, vatandaş memnuniyetidir”
YEREL HABERLER İl Koordinasyon Kurulu Vali Su başkanlığında ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X