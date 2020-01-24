Başkan Gültak, Millet Bahçesi arazisindeki çalışmaları inceledi Gültak: “Mersin’de bir hayal gerçeğe dönüşüyor”

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu arazisinde başlayan Millet Bahçesi çalışmalarını inceledi. Gültak, “Mersin’de bir hayal gerçeğe dönüşüyor. Spekülasyonlara son verip, 140 dönüm genişliğinde yeşil alana, sosyal ve kültürel yapılara sahip olacak Millet Bahçesinin inşa çalışmasını başlattık” dedi.

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, Mersin Millet Bahçesi inşa çalışmalarının son hızla devam ettiği alanda incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında mühendisler ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Millet Bahçesinin proje çizimini de inceleyen Başkan Gültak, eksiklik gördüğü bazı konularda da gerekenin yapılması için firma yetkililerine bilgiler verdi.



“Spekülasyonlara son verdik”

Yıkılan Tevfik Sırrı Gür Stadının bulunduğu alanda devam eden çalışmalarının incelemesinin ardından açıklama yapan Gültak, “Burası, belki de insanların en çok speküle ettiği, dedikodular uydurulan bir alandı. Birilerine göre; ‘buraları AVM olacaktı, birilerine rant sağlanacaktı, iktidar şöyle yapacaktı’ gibi laflar dolaştı. Fakat biz bunun böyle olmayacağının sözünü seçim öncesinde de vermiştik. Geldiğimiz noktada firma çalışmalarına başladı, yıkılan Tevfik Sırrı Gür Stadının olduğu yer tamamen Millet Bahçesinin içinde yer alıyor” diye konuştu.



“İnsanlar bisikletiyle gezebilecek, isteyen halka açık plajda denize girecek”

Millet Bahçesini gezen insanların, yapılacak köprünün üzerinden bisikletleri veya yaya olarak kışlanın olduğu ormanlık alanı da gezebileceklerini belirten Gültak, “Burada yürüyüş ve bisiklet yolları da olacak. Birçok sosyal, kültürel donatı ve yapının yer alacağı Millet Bahçesi içinde kalacak olan aquaparkın önü de tamamen halka açık bir plaj olacak. İnsanlarımız buradan rahatlıkla denize girebilecekler, sohbetlerini edip çaylarını ve kahvelerini içebilecekler. Gün içindeki o yoğun hayatın stresini, inşallah bu millet bahçesinde atacaklar” ifadelerini kullandı.

Millet Bahçesinde hem güneykuzey hem de doğubatı aksları olacağını kaydeden Gültak, “Kışla arazisi de çok speküle edildi. ‘Alamazsın, yapamazsın, mümkün değil, oradaki ağaçlar kesilecek, arazi bir otel sahibine verilecek, rant elde edilecek’ dediler. Fakat biz OYAK’tan 41 milyon TL değerinde bir arazi takasıyla kışlayı da Millet Bahçesinin içine katmış olacağız” şeklinde konuştu.

Toplamda yaklaşık 120140 dönüm alanı, Mersin’e ve Mersinlilere kazandırdıklarını dile getiren Gültak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ile milletvekilleri ve TOKİ başkanına destekleri için teşekkür etti.



“Mersin’de böylesi büyük ve yeşil bir alan yok”

“Mersin’de bir hayal gerçekleşiyor, bir hayal gerçeğe dönüşüyor” diyen Gültak, şöyle devam etti: “Mersin’de, birbiriyle birleşik, entegre 140 dönüm hiçbir yeşil alan yoktur. Mersin’in belediyecilik anlamında eleştirildiği konulardan biri de kentin beton yığınına mahkum olmasıydı. İşte bu yaptığımız millet bahçesi ile beraber Mersin beton yığınından kurtulup, insanlarımızın rahatça nefes alabileceği, gezip rahatlayabileceği, günün stresini atabileceği bir alan olarak olacak. Akdeniz Belediyesi olarak Mersin Millet Bahçesinin halkımıza ve kentimize kazandırılması için büyük mücadele verdim. Bu yönüyle ekip arkadaşlarımla da gurur duyuyorum. Ankara’nın destekleriyle bu hizmeti gerçekleştirecek, halkımıza ve kentimize kazandıracağız.”

MERSİN 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:20

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