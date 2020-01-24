Mersin Millet Bahçesi´nde çalışmalar sürüyor

MERSİN´de yaklaşık 140 dönüm arazi üzerinde yapılması planlanan Türkiye´nin en büyük millet bahçelerinden biri olan `Mersin Millet Bahçesi´nde çalışmalar devam ediyor.

Akdeniz Belediye Başkanı Ak Partili Mustafa Gültak, `Mersin Millet Bahçesi´ inşa çalışmalarının devam ettiği alanda incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında mühendisler ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi alarak, proje çizimini de inceleyen Başkan Gültak, eksiklik gördüğü birtakım konularda da gerekenin yapılması için firma yetkililerine bilgiler verdi.

Yıkılan Tevfik Sırrı Gür Stadı´nın bulunduğu ve Mersin Millet Bahçesi inşasının çalışmasının sürdüğü arazide gerçekleşen çalışmaları uzun bir süre inceledikten sonra konuşan Başkan Gültak, "Yaklaşık 30 dönüm alan Millet Bahçesi olacak. Arka taraftaki kışla alanı da Millet Bahçesi'ne dahil olacak. Vatandaşlar köprü ile dere üzerinden kışla alanına yapılacak olan ikinci etaba girecek, orada da rahatça gezecek. Az daha ileride Aquapark alanı var. Orası da Millet Bahçesi'ne dahil ve asıl büyük etap orada. İnsanların dolaşacağı, oturup sohbet edeceği, süs havuzlarının olduğu, yiyip içeceği alanlar olacak. Millet Bahçesi içerisinde 360 derece panaromik görüntünün olacağı seyir terası yapılacak. Toplamda 140 dönüm bir alan" dedi.

'BİSİKLET YOLLARI DA OLACAK'

Millet Bahçesi´ni gezen insanların, bisikletleri veya yaya olarak yapılacak köprünün üzerinden kışlanın olduğu ormanlık alanı da gezebileceklerini belirten Başkan Gültak, "Burada yürüyüş ve bisiklet yolları da olacak. Birçok sosyal, kültürel donatı ve yapının yer alacağı Millet Bahçesi içinde kacak olan Aquapark'ın önü de tamamen halka açık bir plaj olacak. İnsanlarımız buradan rahatlıkla denize girebilecekler, sohbetlerini edip çaylarını ve kahvelerini içebilecekler. Gün içindeki o yoğun hayatın stresini, inşallah bu millet bahçesinde atacaklar" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Mersin Millet Bahçesi´nde, hem güneykuzey, hem de doğubatı aksları olacağını ifade eden Başkan Gültak, "Kışla arazisi de çok speküle edildi. `Alamazsın, yapamazsın, mümkün değil, oradaki ağaçlar kesilecek, arazi bir otel sahibine verilecek, rant elde edilecek´ dediler. Fakat biz OYAK´tan 41 milyon TL değerinde bir arazi takasıyla, kışlayı da Millet Bahçesi´nin içine katmış olacağız. Toplamda yaklaşık 140 dönüme sahip bir alanı, Mersin´e ve Mersinlilere kazandırmış oluyoruz. Bu anlamda, Akdeniz için hiçbir desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´a çok teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.



MERSİN 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:20

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