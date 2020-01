İdlib'e destek toplantısı Vali Su başkanlığında yapıldı

İçişleri Bakanlığı öncülüğünde, AFAD koordinasyonunda 'Bir aradayız İdlib’in yanındayız' adlı insanı yardım kampanyasına Mersin'den sağlanacak katkıları ve yapılacak çalışmaları görüşmek amacıyla düzenlenen toplantı, Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.

Çok sayıda sivil toplum kuruluş temsilcisinin katılımıyla Valilik Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, İdlib’e yapılan saldırılar sebebiyle bölgede yoğun bir göç olayı yaşandığını kaydeden Vali Su, sadece 1 Aralık 2019 tarihinden günümüze kadar yerlerinden edilenlerin sayısının 312 bin kişi olduğunu, bunların yaklaşık yüzde 76’sının kadın ve çocuklardan oluştuğunu söyledi.

“Yardım kampanyasını daha da büyüterek katılım sağlamaya gayret edeceğiz”

Bölgede yaşayan insanların, kış şartlarının yanı sıra başta can güvenliği olmak üzere açlık, susuzluk, barınma ve salgın hastalıklar gibi birçok sorunla karşı karşıya kaldığını vurgulayan Su, "Bu çerçevede İçişleri Bakanlığımızın, AFAD koordinasyonunda bu insanların acil olan ihtiyaçlarının karşılanması için başlattığı 'Bir aradayız, İdlib’in yanındayız' yardım kampanyasına ilimizde tüm kurumlarımızla ve sivil toplum kuruluşlarımızla beraber destek olmaya ve bu yardımı daha da büyüterek katılım sağlamaya gayret edeceğiz” dedi.

Üç gün önce Mersin'den, il müftülüğü organizesinde 25 tır insani yardımın İdlib’e gönderildiğini hatırlatan Su, tüm Mersin'i 'Bir aradayız, İdlib’in yanındayız' adlı insani yardım kampanyasına destek olmaya davet etti. Yardımla ilgili olarak bankalarda açılan hesap numaralarının herkese duyurulmasını isteyen Su, toplantıya katılan sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine teşekkür etti.

Kampanyaya katılmak isteyenlerin, aşağıdaki hesap numaraları üzerinden katkıkada bulunabilecekleri ifade edilidi; "T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi; TL : TR650001001745555555555154, USD: TR750001001745555555555168, EURO: TR170001001745555555555145, Banka Swift Kod No: TCZBTR2A. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Tunalı Hilmi Ticari Şubesi; TL: TR790001500158007299814612, USD: TR480001500158048013341736, EURO: TR260001500158048013341744, Banka Swift Kod No: TVBATR2A. Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bakanlıklar Şubesi: TL: TR890001200940800005000016, USD: TR690001200940800058000109, EURO: TR42000120094000058000110, Banka Swift Kod No: TRHBTR2A."

