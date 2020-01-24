Torosların zirvesinde kar festivali heyecanı

Mersin'de cumartesi günü kızaklı kayak etkinliği ile başlayacak olan Toroslar Kar Festivali'nin hazırlıkları tamamlandı.

Toroslar Belediyesi’nin 2526 Ocak tarihlerinde Mersin’de ilk kez düzenleyeceği Toroslar Kar Festivali, birbirinden renkli etkinliklerle gönülleri fethedecek. Toroslar’ın 1453 rakımlı Arslanköy yaylasında en ince ayrıntısına kadar düşünülerek hazırlıkları tamamlanan festival, Türkiye’de kış turizmiyle öne çıkan illere de rakip olacak.

Türkiye'de ikinci, Akdeniz'de ise ilk kez Toroslar'da yapılacak olan Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası ile 2020 yılı kar voleybolu sezonunun da açılışını yapacak. Aynı zamanda etkinlik kapsamında kızaklı kayak, buz heykel sergisi, kayaklı koşu, kardan adam yarışması, snowboard, yamaç paraşütü ve animasyon gösterilerinin yer alacağı festivalde ünlü rap sanatçısı Eypio da sahne alacak.

Toroslar Kar Fest, vatandaşlardan da takdir topladı. Sosyal medya aracılığı ile tüm Türkiye’ye #toroslardakisdaguzel hashtagi ile ulaşan festivale birçok ilden katılım bekleniyor.

“Hep birlikte unutulmaz bir hafta sonu geçireceğiz” diyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Festivalimiz kentimize hayırlı olsun. Tüm vatandaşlarımızı bu hafta sonu Arslanköy’e bekliyoruz” dedi.

MERSİN 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:43

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:04

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.