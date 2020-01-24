Mezitli Belediyesi çalışanlarına emeklilik jesti

Mezitli Belediyesince başlatılan uygulama ile iş gücünü gençleştirmek ve aynı zamanda yaşı gelen çalışanı emekliliğe teşvik etmek amacıyla, emekli olan çalışanın yerine oğlu ya da kızının işe alındığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan tarafından yeni bir uygulama başlatıldı. Personelin çalıştığı dönemde yaşadığı gönül rahatlığını emekliliğinde de yaşamasını isteyen Başkan Tarhan tarafından başlatılan uygulama ile emekliliğini talep eden personelin oğlu ya da kızı belediye bünyesinde işe yerleştiriliyor. Emekliliği gelen personelin çocuğunun işe alınacağını bildiğinden süresi gelince emekliliğini kendisi talep ediyor. Bu yolla belediye çalışanlarının genç ve dinamik olması sağlanıyor.

Emekliliği gelen çalışanları makamına davet ederek teşekkür plaketi sunduklarını söyleyen Tarhan, “Ömürlerinin büyük bölümünü vererek halkımıza hizmet eden, kentimizi güzelleştiren çalışanlarımızın emekliliklerini de aynı gönül rahatlığı ile yaşamaları en büyük arzumuz. Onlarca yıl verdiğin emeğin karşılığı elbette olamaz ama özel bir teşekkürü hak ettiklerini düşünüyoruz. Önce makamımızda ağırlayarak teşekkür plaketi sunuyoruz. Kendisinin tercih ettiği oğlu, kızı veya bir yakınını yerine işe alıyoruz” dedi.

Mezitli’nin daha güzel bir kent olması için verdikleri emekler nedeniyle tüm çalışanlarına teşekkür eden Tarhan, “Biz arkadaşlarımızın bu emeklerinin karşılığında onlara bir jest yapmak istedik. Emekli olan personelimizin dilerlerse 1 çocuğunu işe alarak onlara destek verme geleneğimizi 5 yıldır sürdürüyoruz. Bu yolla ülkemizin en büyük sorunlarından birisi olan işsizlik yangınına küçük bir su dökmeye çalışırken, çalışanımıza da farklı bir teşekkür etmiş oluyoruz. Özellikle emeklilerimizden bu yönde çok büyük memnuniyet var” ifadelerini kullandı.

MERSİN 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:20

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