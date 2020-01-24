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Seçer, Tarsus ve Çamlıyayla'da muhtarlarla buluştu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap ...

İHA

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerine 2023 yılı sonuna kadar 300 milyon liralık içmesuyu ve kanalizasyon yatırımı yapılacağını söyledi.

Seçer, Tarsus ve Çamlıyayla'da muhtarlarla buluştu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Tarsus ve Çamlıyayla'ya 300 milyon liralık alt yapı yatırımı yapılacak"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerine 2023 yılı sonuna kadar 300 milyon liralık içmesuyu ve kanalizasyon yatırımı yapılacağını söyledi.
Seçer, Tarsus ve Çamlıyayla muhtarlarıyla bir araya geldi. Mersin’de geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden 2 kişiye Allah’tan rahmet dileyen Seçer, “Zarar gören esnafımızın, yurttaşımızın, çiftçimizin yaralarının sarılması konusunda gerekli kurumların çalışma yaptığını biliyorum. İnşallah bir netice alınır ve açılan yaraya merhem olacak yardımlar yapılır. Özellikle Tarsus’un ova kısmında, Berdan nehrinin batısında Aliefendi, Aliağa, Kulak, Bahşiş, Yeşilkuyu, Yeşiltepe o bölgelerde zararlar olmuş. Doğu yakasında da Egemen, Kelahmet, o mıntıkada bazı tarım alanları zarar görmüş. Çiftçilerimize geçmiş olsun diyorum. Çiftçilik zor zanaat. Geceniz gündüzünüz, yağmur çamur. Tam hasada gireceğiz elimiz para görecek, böyle afetler bizi el elde baş başta bırakıyor” dedi.
“Raylı sistem değer katacak”
Merkez 4 ilçeyi birbirine bağlayacak 30 kilometre karma raylı sistemin tanıtımını yaptıklarını hatırlatan Seçer, "İnşallah bu yıl içinde yatırımın ilk adımı için ilk kazmayı vuracağız ve Tarsus Çukobirlik sınırından Anamur Kaledran sınırına kadar kentimize değer katacak yatırımı gerçekleştireceğiz” diye konuştu.
“Personel konusunda vicdanım rahat”
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Tarsus’ta toplam bin 76, Çamlıyayla’da toplam 69 personel ile hizmet verdiğini vurgulayan Seçer, Tarsus’ta 179, Çamlıyayla’da 14 mahalleye hizmet götürdüklerini söyledi. Seçer, “Sizlerden gelen talepler ve şikayetler ile yaptığımız anketlerde yol birinci sırada sorun. Altyapı, kanalizasyon en çok talep gören ya da sorun olarak bize iletilen alanlar. Bu alanlar da belediye bütçelerini yoran konular. En memnun olduğunuz konu ise cenaze hizmetleri. Demek ki, memnuniyet sadece parayla olmuyor. Ufak dokunuşlar da insanları memnun edebiliyor. İnsanların yalnız olmadığını hissettirmek gerekiyor. İş talepleri bizi üzüyor, yoruyor. Elbette kamu kurumları, belediyeler istihdam yapıyor ama oraların fabrika olmadığını, ticari işletme olmadığını bilmemiz lazım. İhtiyaçlarımız ölçüsünde elbette belediyemize elaman alıyoruz. Bunu da en hakkane şekilde yapıyoruz. Vicdanım son derece rahat. Bunun altını çiziyorum. Ben hizmet üretmek istiyorum. Benim hizmet üretebilmem için iki kaynağa ihtiyacım var. Biri mali kaynak, biri de insan kaynağı. İkisinden biri eksikse benim ayaklarım sakat demektir, sorunlu demektir ve hizmet yapamam" ifadelerini kullandı.
“Tarsus Üniversitesi ile ilgileniyoruz”
Geride kalan 9 aylık süre içinde mevcut kaynakları en iyi, en akılcı şekilde kullanarak çok önemli işler yaptıkları kaydeden Seçer, Tarsus ve Çamlıyayla’nın mahallelerinde yapılan yol ve asfalt çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgileri paylaştı. Tarsus Üniversitesi’nin ilçe için önemine değinen Seçer, “Tarsus Üniversitesi bizim için önemli. Tarsuslular yıllarca üniversite kurulsun diye bunun mücadelesini verdi. Ben de parlamentoda olduğum sürede gündeme getirdim. Bununla ilgili bir kanun teklifim de var. Her kim yaptıysa, bizim için Tarsus’a hizmet önemli, Allah razı olsun. Bu konuda elimizden gelen katkıyı hem Tarsus Belediyesi olarak hem Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak yapıyoruz. Rektör hocamızla iletişim halindeyiz. Kendi yönettiğimiz bir kurum gibi Tarsus Üniversitesi’nin her sorununun çözümüyle ilgileniyoruz ve orada önemli çalışmalar yapıyoruz” şeklinde konuştu.
“Otobüs sayısını artıracağız”
Başkan Seçer, dünyanın gelişmiş ülkelerinde halka bedava verilen hizmetlerin başında ulaşım ve sağlığın geldiğine işaret ederek, kendisinin de ulaşımı bir ticari faaliyet olarak görmediğini vurguladı. Seçer, Çamlıyayla’ya kışın bir otobüsün günde 2 sefer yaptığını, yazın 2 otobüsün 4 sefer yaptığını, Tarsus ve Çamlıyayla’ya hizmet veren otobüs sayısı toplamının 41, sefer sayısı toplamının 52 mahallede 255 olduğunu kaydetti. Başkan Seçer, yeni otobüslerin filoya eklenmesinin ardından her iki ilçede de otobüs sayısının artırılacağını söyledi.
“300 milyon liralık yatırım yapılacak”
Tarsus’un mezarlık sorununu Sucular mevkiinde oluşturacakları 100 dönümlük yeni mezarlık alanıyla çözeceklerini ifade eden Seçer, ilçede yapılacak altyapı yatırımları konusunda ise şunları söyledi; "Tarsus’ta 200 milyon liralık su ve altyapı yatırımı söz konusu. Çamlıyayla’da 80 milyon liralık içmesuyu yatırımı olacak. MESKİ sadece Çamlıyayla’ya 93 milyon liralık yatırım yapacak. Tarsus ve Çamlıyayla’ya sadece MESKİ 2023 yılı sonuna kadar 300 milyon lira yatırım yapacak.”

MERSİN

24 Ocak 2020 Cuma

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