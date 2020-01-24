Pastane imalathanesinde yangın

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MERSİN'in Erdemli ilçesinde, pastanenin imalathanesi olarak kullanılan 5 katlı binanın 3'üncü katında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki 5 katlı binanın, pastane imalathanesi olarak kullanılan 3'üncü katında, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Binadan yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye, itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle saat 17.00 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürüldü. Binada hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



MERSİN 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:20

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