Mersin B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesince 6.8 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde depremin ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 Elaz\u0131\u011f a, 2 aramakurtarma k\u00f6pe\u011fi ve 3 aramakurtarma arac\u0131yla birlikte 11 ki\u015filik kurtarma ekibi g\u00f6nderildi. Mersin B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi nden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, Elaz\u0131\u011f\u2019da meydana gelen ve can kay\u0131plar\u0131n\u0131n da ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 deprem sonras\u0131, aramakurtarma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 i\u00e7in 3 ara\u00e7, 2 aramakurtarma k\u00f6pe\u011fi ve gerekli ekipmanlarla birlikte 11 ki\u015fiden olu\u015fan ekibin, b\u00f6lgeye ula\u015fmak i\u00e7in yola \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 bildirildi. Belediye Ba\u015fkan\u0131 Vahap Se\u00e7er in talimat\u0131yla Mersin den yola \u00e7\u0131kan ekipte, bir m\u00fcd\u00fcr, bir amir ve 9 aramakurtarma personelinin yer ald\u0131\u011f\u0131 ifade edilirken, ayr\u0131ca b\u00f6lgedeki vatanda\u015flara ula\u015ft\u0131r\u0131lmak \u00fczere yard\u0131m kolileri de haz\u0131rland\u0131\u011f\u0131 kaydedildi.