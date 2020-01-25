Mersin’de küçük kıza cinsel istismarda bulunun 4 şahıs tutuklandı

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Mersin’in Mut ilçesinde 14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 4 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Mut ilçesinde S.U. (14) isimli kız çocuğu, gece A.E., Ç.Y.I., U.N.Y. ve M.T.Ş. isimli şahıslar tarafından Ç.Y.I. isimli şahsın dedesinin evinde alkol içirildiğini ve gecenin devamında, şüpheliler tarafından cinsel istismara uğradığını beyan ederek şikayetle bulundu. S.U. isimli kız çocuğu, yaşının küçük olması sebebiyle Mersin Çocuk İzleme Merkezine sevk edilerek burada ifadesi alındı.

Ardından mağdur S.U.’nun Mersin Adli Tıp Kurumunca iç beden muayenesi yapılarak alınan ifadeler doğrultusunda Mut Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine adı geçen şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma tarafından gözaltına alınarak ifadeleri alınan şahıslar, daha sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli tutuklanarak Silifke Cezaevine gönderildi.

MERSİN 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:19

GÜNEŞ 07:42

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:05

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.