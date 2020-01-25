Belediyede emekli olan personelin yerine çocuğu işe alınıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Belediyede emekli olan personelin yerine çocuğu işe alınıyor

DHA

MERSİN'de Mezitli ilçe belediyesi, genç iş gücü yaratmayı hedefleyerek emekliliği gelen çalışanların çocuklarını işe alıyor. 
Bu uygulamayla birlikte emekliliği gelen personelin çocuğunun işe alınacağını bildiğinden süresi gelince emekliliğini kendisi talep ediyor. Bu yolla belediye çalışanlarının genç ve dinamik olması sağlanıyor. Belediye Başkanı Neşet Tarhan, personelin çalıştığı dönemde yaşadığı gönül rahatlığını emekliliğinde de yaşamasını istediklerini belirtti. 
Genç iş gücü yaratacak yeni uygulamayla ilgili bilgi veren Başkan Tarhan, "Halkımıza hizmet eden, kentimizi güzelleştiren çalışanlarımızın emekliliklerini de aynı gönül rahatlığı ile yaşamaları en büyük arzumuz. Bu nedenle emekli olan personelin kendisinin tercih ettiği oğlu, kızı veya bir yakınını yerine işe alıyoruz" diye konuştu.
Personelinde bu uygulamadan memnun olduklarını dile getiren Tarhan, "Emekli olan personelimizin dilerlerse 1 çocuğunu işe alarak onlara destek verme geleneğimizi 5 yıldır sürdürüyoruz. Bu yolla ülkemizin en büyük sorunlarından birisi olan işsizlik yangınına küçük bir su dökmeye çalışırken çalışanımıza da farklı bir teşekkür etmiş oluyoruz. Özellikle emeklilerimizden bu yönde çok büyük memnuniyet var" dedi. 
Tarhan, emekliliği gelen çalışanları makamına davet ederek teşekkür plaketi verdi. 

MERSİN

25 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:19
  • GÜNEŞ 07:42
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 15:42
  • AKŞAM 18:05
  • YATSI 19:23
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Pakdemirli'nin sahip çıktığı 'Bobo', artık görebilecek
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli'nin sahip çıktığı 'Bobo', artık ...
MDOB, ‘Arda Boyları’ balesinin prömiyerini gerçekleştiriyor
YEREL HABERLER MDOB, ‘Arda Boyları’ balesinin prömiyerini ...
Tarsus Belediyesi, Uğur Mumcu anısına okuma salonu açtı
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi, Uğur Mumcu anısına okuma salonu ...
63 bin nüfuslu ilçede uzman doktor sıkıntısı yaşanıyor
YEREL HABERLER 63 bin nüfuslu ilçede uzman doktor sıkıntısı ...
Büyükşehir Belediyesinden, engelli ailelerine “Aile Eğitim Programı”
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden, engelli ailelerine “Aile ...
Spor ve Sağlıklı Yaşam Kampı sona erdi
YEREL HABERLER Spor ve Sağlıklı Yaşam Kampı sona erdi
Emekli öğretmen Altınışık, 3’üncü kişisel resim sergisini MTSO’da açtı
YEREL HABERLER Emekli öğretmen Altınışık, 3’üncü kişisel resim ...
Kariyer Merkezi, ‘Mülakat Simülasyonları’na devam ediyor
YEREL HABERLER Kariyer Merkezi, ‘Mülakat Simülasyonları’na devam ...
Mersin’de küçük kıza cinsel istismarda bulunun 4 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Mersin’de küçük kıza cinsel istismarda bulunun 4 ...
Toroslar Kar Festivali ertelendi
YEREL HABERLER Toroslar Kar Festivali ertelendi
Mersin'den 11 kişilik AFAD ekibi Elazığ'a gitti
YEREL HABERLER Mersin'den 11 kişilik AFAD ekibi Elazığ'a gitti
Mersin'den deprem bölgesine kurtarma ekibi gönderildi
YEREL HABERLER Mersin'den deprem bölgesine kurtarma ekibi gönderildi
Fırtına, Anamur'da seraları vurdu (2)
YEREL HABERLER Fırtına, Anamur'da seraları vurdu (2)
Pastanede çıkan yangın 1 saatte söndürüldü
YEREL HABERLER Pastanede çıkan yangın 1 saatte söndürüldü
Fırtına, Anamur'da seraları vurdu
YEREL HABERLER Fırtına, Anamur'da seraları vurdu
Pastane imalathanesinde yangın
YEREL HABERLER Pastane imalathanesinde yangın
`Arda Boyları´ balesi, prömiyerle geliyor
YEREL HABERLER `Arda Boyları´ balesi, prömiyerle geliyor
Başkan Yılmaz: “Toroslar, festivaline sahip çıkıyor”
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz: “Toroslar, festivaline sahip çıkıyor”
Pastane imalathanesinde yangın
YEREL HABERLER Pastane imalathanesinde yangın
Avustralya Büyükelçisi Brown, Başkan Seçer ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Avustralya Büyükelçisi Brown, Başkan Seçer ile bir ...
Şinasi Develi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şinasi Develi son yolculuğuna uğurlandı
Avustralya Büyükelçisi Brown hasır ören Roman kadınlarla buluştu Büyükelçi Marc Innes Brown, "Roman Kadınlar İşe Çocuklar Kreşe" projesi kapsamında Mersin’de Romanlar için açılan hasır örme üretim atölyesini gezdi
YEREL HABERLER Avustralya Büyükelçisi Brown hasır ören Roman ...
Seçer, Tarsus ve Çamlıyayla'da muhtarlarla buluştu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Tarsus ve Çamlıyayla'ya 300 milyon liralık alt yapı yatırımı yapılacak"
YEREL HABERLER Seçer, Tarsus ve Çamlıyayla'da muhtarlarla ...
Mezitli Belediyesi çalışanlarına emeklilik jesti
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesi çalışanlarına emeklilik jesti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X