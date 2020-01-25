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Depremde kalp krizinden ölen köpek Mersin’deki hayvan mezarlığına gömüldü İngiliz cocker cinsi 7 ...

İHA

– Elağız’da dün akşam meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sırasında kalp krizi geçirerek ölen köpek, Mersin’deki hayvan mezarlığında toprağa verildi. Depremin etkilediği Gaziantep’te yaşamını yitiren İngiliz cocker cinsi 7 yaşındaki 'Tosun' adlı köpeğin sahibi Aslıhan Akbal, mezar başında gözyaşı döktü.

Elazığ’da meydana gelen ve birçok kenti etkileyen 6.8 büyüklüğündeki deprem, Gaziantep’te de sarsıntıya neden oldu. Gaziantep’te bir restoranda çalışan 29 yaşındaki Aslıhan Akbal ile 3 yıl önce Mersin’in Tarsus ilçesinden sahiplendiği köpeği Tosun da sarsıntıdan etkilendi. 7 yaşındaki İngiliz cocker cinsi köpek, deprem anında korkudan kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Tosun, Gaziantep’ten Mersin’e getirildi
Çok büyük üzüntü yaşayan Aslıhan Akbal, Gaziantep’te hayvan mezarlığı olmadığı için Mersin’deki hayvansever arkadaşı Sevil Kumaş’tan yardım istedi. Kumaş da Mezitli Belediyesi ile görüşerek, Tosun’un merkez Mezitli ilçesinde Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın oluşturduğu Mezitli Hayvan Mezarlığına gömülmesi için destek istedi. Mezitli Belediyesi, hayvanseverlere gerekli desteği verdi.

Mezarı başında uzun süre ağıt yaktı
Aslıhan Akbal, çok sevdiği köpeği Tosun’u bugün Gaziantep’ten Mersin’e getirdi. Köpek, belediyenin sağladığı iş makinesiyle hayvan mezarlığında kazılan mezara gömüldü. Yakınlarıyla birlikte mezara gelen Aslıhan Akbal, köpeğinin gömülmesini gözyaşlarıyla izledi. Uzun süre mezar başında ‘annem’ diye gözyaşı döken Akbal, “Beni ne olur affet. Nasıl dayanacağım ben. Benim en zor günümde sen yanımdaydın. Ayakta duramazken sen durdurdun beni. Niye yaptın oğlum bana bunu? Niye bıraktın beni? Allah bin kat razı olsun Mezitli Belediyesinden, yerin, yurdun var. Her gün aşkla kapıda beni bekliyordu, bir kap yemek vereyim diye. İnsanlar bunlara işkence yapıyorlar. Ne istiyorlar küçücük masumdan? Ben dokunmaya kıyamadım öldüğünde. Nasıl dayanacağım ben onsuzluğa. Eve aşkla heyecanla gidiyordum. Evden çıkarken ‘Allah’ım onu sağ salim evde bulayım’ diye duayla çıkıyordum” diyerek ağladı.
Aslıhan Akbal, köpeğinin mezarı Mersin’de olduğu için buraya yerleşmeye karar verdi.

Şiddet gördüğü için sahiplenmiş
Aslıhan Akbal’ın Mersin’de yaşayan ablası Nesli Akbal, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Dünkü depremden dolayı Tosun’u kaybettik. Kalp krizi geçirdi o anda. Gaziantep’ten buraya getirdik. Sağ olsun Sevil Hanım bize yardımcı oldu, destek oldu, çok teşekkür ediyoruz. Tosun’u birkaç yıl önce Tarsus’tan sahiplendik. Önceki sahiplerinden şiddet görmüş. Biz aldık. Hiçbir sorunu yoktu, rahatsızlığı yoktu. Dünkü depremde korkudan kalp krizi geçirdi. Mezitli Hayvan Mezarlığını, Sevil Hanım sayesinde duyduk. Belediyeye çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Akbal kardeşlerin arkadaşı Sevil Kumaş da Mezitli Belediyesine ve emeği geçen herkese, yanlarında oldukları için teşekkür etti. Kumaş, “Beni aradı, çünkü bulundukları yerde mezar yokmuş, çöpe atıyorlarmış. Ben de buna duyarsız kalamadım. Ben Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile görüşürüm, burada onu gömeriz, dedim. Sonuçta o da bir depremzede. Bizim buraya Gaziantep’ten Mersin’e misafirimiz olarak başköşeye depremzede olarak gömdük. Çok üzgünüz. Hayvanlara bu kadar değer verildiği için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

MERSİN

25 Ocak 2020 Cumartesi

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