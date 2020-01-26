Tarsus'ta yangın: 1 ölü

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin’in Tarsus ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi feci şekilde yanarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, gece saat 03.00 sularında Fevzi Çakmak Mahallesi Ramazan Alper Sokak'taki 3 katlı binanın orta katından dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri diğer evlere sıçramadan söndürdü. Emniyet güçleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler yangının söndürülmesinin ardından yaptıkları incelemede, evde ikamet eden Murat Acem'in (35) cansız bedeniyle karşılaştı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, Acem'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

MERSİN 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:19

GÜNEŞ 07:42

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:06

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.