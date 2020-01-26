Tarsus Belediyesi depremzedeler için seferberlik başlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tarsus Belediyesi depremzedeler için seferberlik başlattı

İHA

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye'nin dört bir tarafındaki ekipler arama kurtarma çalışmaları için seferber olurken, Tarsus Belediyesi de deprem bölgesine yardım göndermek için harekete geçti.

Tarsus Belediyesi depremzedeler için seferberlik başlattı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye'nin dört bir tarafındaki ekipler arama kurtarma çalışmaları için seferber olurken, Tarsus Belediyesi de deprem bölgesine yardım göndermek için harekete geçti.
Bu kapsamda, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan başkanlığında yapılan toplantının ardından, iş insanları, oda ve dernek temsilcileri ile temasa geçilerek depremzedelere insani yardım kampanyası başlatıldığı duyuruldu.
Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla birlikte deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların acısını yüreklerinde hisseden Tarsuslular, tek yürek olup onların yaralarının sarılması adına 'yalnız değilsiniz' mesajı ile birlikte kolilere koydukları insani yardımlarla belediyeye akın ettiler.
Çok sayıda iş insanı, oda ve dernek temsilcileri ve vatandaşlar, ilaç, kuru gıda, narenciye, sebze, çeşitli yiyecek, içecek, giyecek, battaniye ve depremzedelere lazım olabilecek her türlü kullanım eşyasından oluşan malzemeleri belediye yetkililerine ulaştırdılar.
İlk etapta toplanan yardımları bölgeye taşımak için temin edilen, 2 tır tamamen dolunca 3’ncü tır devreye girdi. İhtiyaç halinde 4’ncü tır ise hazır bekletiliyor.
Tırlara yüklenilen iğneden ipliğe her türlü kalemden oluşan insani yardım malzemeleri, görevlendirilen personel ile birlikte Elazığ ve Malatya’ya doğru yola çıktı.
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Depremzedelerin yaralarının sarılması için belediyemiz tarafından başlatılan yardım kampanyasına destek veren herkese teşekkür ediyorum. Elazığ'da meydana gelen ve birçok şehrimizde hissedilen deprem hepimizi üzdü. Depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılara büyük geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Orada yaşayan vatandaşlarımız yalnız olmadıklarını bilsinler. Acılarını biraz olsun hafifletmek için insani yardım konvoyumuzu yola çıkardık. Allah tekrarını yaşatmasın" dedi.

MERSİN

26 Ocak 2020 Pazar

  • İMSAK 06:19
  • GÜNEŞ 07:42
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 15:43
  • AKŞAM 18:06
  • YATSI 19:24
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evde çıkan yangında öldü
YEREL HABERLER Evde çıkan yangında öldü
Mersin'de 800 köpek ve 550 kedi sahiplendirildi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'nde 10 ayda bin 500 kedi ve 2 bin köpek tedavi edildi
YEREL HABERLER Mersin'de 800 köpek ve 550 kedi sahiplendirildi Kaşlı ...
Mezitli’de Elazığ ve Malatya için seferberlik
YEREL HABERLER Mezitli’de Elazığ ve Malatya için seferberlik
Rosatom, ticari reaktörler için kazaya dayanıklı yakıt üretti
YEREL HABERLER Rosatom, ticari reaktörler için kazaya dayanıklı ...
Tarsus'ta yangın: 1 ölü
YEREL HABERLER Tarsus'ta yangın: 1 ölü
Denizde kaybolan bekçiden 16 gündür haber yok Aramalar havadan, karadan ve denizden devam ediyor
YEREL HABERLER Denizde kaybolan bekçiden 16 gündür haber ...
Depremde kalp krizinden ölen köpek Mersin’deki hayvan mezarlığına gömüldü İngiliz cocker cinsi 7 yaşındaki 'Tosun' adlı köpeğin sahibi Aslıhan Akbal, mezarı başında gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Depremde kalp krizinden ölen köpek Mersin’deki hayvan ...
Seçer: "Metro projesine inanıyorum, arkasındayım" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Metro için ilk kazmayı vurduktan 6 yıl sonra ödemelere başlayacağız" "Turizm bölgelerinde 2.5 milyar liralık altyapı yatırımı yapacağız"
YEREL HABERLER Seçer: "Metro projesine inanıyorum, ...
Mezitli’de yerel yönetimler ve demokratik dönüşüm masaya yatırıldı Mezitli Belediyesi ve Mezitli Kent Konseyi işbirliği ile “Geçmişten Geleceğe Demokratik Dönüşümde Yerel Yönetimlerin Önemi” konulu panel gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Mezitli’de yerel yönetimler ve demokratik dönüşüm ...
Doğum sırasında kalbi duran bebeği hayata döndüren sağlık ekibine plaket
YEREL HABERLER Doğum sırasında kalbi duran bebeği hayata döndüren ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi Elazığ için seferber oldu Mersin'den deprem bölgesine yiyecek ve giyecek gönderildi
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi Elazığ için seferber ...
Bebeği hayata döndüren sağlık ekibine plaket
YEREL HABERLER Bebeği hayata döndüren sağlık ekibine plaket
Bozyazı’da fırtına muz seralarına zarar verdi
YEREL HABERLER Bozyazı’da fırtına muz seralarına zarar verdi
Belediyede emekli olan personelin yerine çocuğu işe alınıyor
YEREL HABERLER Belediyede emekli olan personelin yerine çocuğu işe ...
Bakan Pakdemirli'nin sahip çıktığı 'Bobo', artık görebilecek
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli'nin sahip çıktığı 'Bobo', artık ...
MDOB, ‘Arda Boyları’ balesinin prömiyerini gerçekleştiriyor
YEREL HABERLER MDOB, ‘Arda Boyları’ balesinin prömiyerini ...
Tarsus Belediyesi, Uğur Mumcu anısına okuma salonu açtı
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi, Uğur Mumcu anısına okuma salonu ...
63 bin nüfuslu ilçede uzman doktor sıkıntısı yaşanıyor
YEREL HABERLER 63 bin nüfuslu ilçede uzman doktor sıkıntısı ...
Büyükşehir Belediyesinden, engelli ailelerine “Aile Eğitim Programı”
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden, engelli ailelerine “Aile ...
Spor ve Sağlıklı Yaşam Kampı sona erdi
YEREL HABERLER Spor ve Sağlıklı Yaşam Kampı sona erdi
Emekli öğretmen Altınışık, 3’üncü kişisel resim sergisini MTSO’da açtı
YEREL HABERLER Emekli öğretmen Altınışık, 3’üncü kişisel resim ...
Kariyer Merkezi, ‘Mülakat Simülasyonları’na devam ediyor
YEREL HABERLER Kariyer Merkezi, ‘Mülakat Simülasyonları’na devam ...
Mersin’de küçük kıza cinsel istismarda bulunun 4 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Mersin’de küçük kıza cinsel istismarda bulunun 4 ...
Toroslar Kar Festivali ertelendi
YEREL HABERLER Toroslar Kar Festivali ertelendi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X