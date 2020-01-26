Evde çıkan yangında öldü

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Murat Acem (35), evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Tarsus ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Ramazan Alper Sokak'ta Murat Acem'in yaşadığı iki katlı evde, saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekipleri, alevleri diğer evlere sıçramadan söndürdü. Evde yapılan incelemede, Murat Acem'in cansız bedeni bulundu.

Murat Acem'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



MERSİN 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:19

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