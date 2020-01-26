Mersin'den deprem bölgesine yardımlar yola çıktı Erdemli ilçesinde 1 saatte 1 tır yardım hazırlanarak yola çıktı

Mersin'in Erdemli ilçesinde Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyanın duyurulmasının ardından 1 saat içinde bir tır yardım hazırlanarak deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Erdemli Belediyesi bünyesindeki Limon Çiçeği Sosyal Market aracılığı ile Elazığ ve Malatya'daki depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyanın duyurulmasının ardından 1 saatte vatandaşların desteğiyle 1 tır yardım hazırlanarak yola çıktı.

Yardım tırı içinde gıda başta olmak üzere, battaniye, halı, giyecek ve elektrikli ısıtıcıların yer aldığı öğrenildi.

Limon Çiçeği birimi görevlisi Şeyma Dölek, "Erdemli olarak Elazığ depreminde vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Vatandaşlarımıza öncelikli olarak gıda, battaniye, ısıtma aletleri gönderiyoruz. İtina ile çalışmalarımızı tamamlayıp, yardımları deprem bölgesine ulaştıracağız. Elazığlı ve Malatyalı vatandaşlarımıza geçmiş olsun der, bu tür acıların bir daha yaşanmamasını dileriz" dedi.

Vatandaşlar, depremzedelerin acılarını paylaştıklarını, her türlü yardım ve desteğe hazır olduklarını belirttiler.

MERSİN 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:19

GÜNEŞ 07:42

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:06

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.