Mersin'de sendika binasına kumar operasyonu Kumar oynadıkları belirlenen 157 kişi suçüstü yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde sendika ve şirket olarak faaliyet gösteren bir binaya düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları belirlenen 157 kişi suçüstü yakalandı. Operasyonda 5 şüpheli hakkında ise 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yenice Mahallesi'nde sendika ve şirket olarak açılan ancak kumarhaneye dönüştürülen bir binaya operasyon düzenlendi. Operasyonda, binada bulunan 157 kişi 'tombala' diye tabir edilen kumar oynarken yakalanırken, bina içerisinde yapılan aramada, 384 adet tombala pulu, 234 tombala kartı, 1 adet video kayıt cihazı ele geçirildi.

Kumar oynarken yakalanan 157 kişiye 'Kabahatler Kanunu'na göre toplam 192 bin 325 lira idari para cezası uygulanırken, sendika yöneticisi ile şirket yetkilisi 5 şüpheli hakkında ise 'Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem yapıldı.

Öte yandan, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, umuma açık yerlerin kontrolü esnasında bir kahvehanede 'çalışır halde dijital kumar makinesi' tespit etti. Makine içerisinde 323 lira para tespit eden ekipler, iş yeri sahibi hakkında kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yaptı.

MERSİN 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:18

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