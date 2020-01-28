Tarsus'ta trafik kazası: 2 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D400 Karayolu Tarsus Devlet Hastanesi Ana Hizmet Binası Kavşağında meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil yön levhalarına ardından refüje çarptı. Kazada yaralanan Rıfat T. ile Gülsüm S. olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar.
Olay yerinde inceleme yapan polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
MERSİN
28 Ocak 2020 Salı
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