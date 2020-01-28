Mezitli Kart, 23 bin üyeye ulaştı

Mersin merkez ilçe Mezitli Belediyesince uygulamaya konulan 'Mezitli Kart'ın, 23 bin üye sayısı ile kentin en büyük sivil toplum örgütü haline geldiği bildirildi.

Mezitli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Mezitli Kart, ekonomik avantajların yanı sıra gıda yardımı, kütüphaneye kitap toplama kampanyası, sokak hayvanlarına mama bağışı kampanyası, kız öğrencilere eğitim yardımı yapılmasını sağlıyor. Öte yandan 'Mezitli’nin Filizleri' projesi, 'Süper Bir Gün' etkinlikleri, balkon süsleme etkinlikleri, engelliler için yapılan etkinlikler gibi çok sayıda sosyal projede de yer aldı.

'İçinde sadece hizmet var' sloganıyla çalışmalarını sürdüren Mezitli Kart tarafından yürütülen Mezitli’nin Filizleri' projesi ile üniversite öğrencilerine burs sağlanırken, düzenlediği kampanyalarla da kitap okumanın artırılması hedefleniyor.

Mersin’in indirim sağlayan tek kartı olma özelliğini taşıyan Mezitli Kart, avantajlarının yanında her ay üyelerine kazandırdığı hediyelerle de sevindirmeye devam ediyor. Yüzlerce üye kuruluşu ve sağladığı indirim imkanlarıyla ve çekilişlerle hediyelerde kazandırıyor.

Mezitli Kart’a gösterilen yoğun ilgi 'www.mezitlikart.com.tr' adresli internet sitesinde de kapasite artırımına ve değişim yapılmasına yol açtı. Yeni sayfası ile daha kullanışlı bir hale gelen internet sitesi, vatandaşlardan gelen talepleri de karşılayacak şekilde yeniden planlandı.

Mezitli Kart’ın vatandaşlar tarafından sevilmesinden dolayı yaşadığı memnuniyeti dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli Kart’ın düzenlediği sosyal kampanyalarla önemli bir görev üstlendiğini söyledi. Tarhan, “Mezitli Kart ayrıcalığını tüm Mersinliler ve Mezitlililer yaşıyor. Çünkü bu karta sahip olan vatandaşlarımız sağlık sektörü, süpermarketler, alışveriş merkezleri ve çeşitli iş yerlerinde belirli oranda indirimden yararlanıyorlar. Kartımız ekonomik yönden fayda sağlarken, aidiyet duygusu da oluşturuyor. Özellikle yaptığı sosyal kampanyalar bir çok vatandaşımıza destek sağlıyor. Kitap okunmasına ve üniversite öğrencilerinin okutulmasına yönelik kampanyalar çok önemli bir işlevi yerine getiriyor. Mezitlili olmanın ayrıcalıklı olduğunu bu kartımız göstermiş oluyor” dedi.

Mezitli Kart’ı birçok belediyenin örnek aldığını belirten Tarhan, üniversitelerde araştırma konusu olduğunu ve pek çok belediyenin bu kart uygulamasına başlandığını dile getirdi.

MERSİN 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:18

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