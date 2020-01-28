TORTEK kursları gençleri ağırlamaya devam ediyor Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz: "Gençlerimizin sanatsat aktiviteler içinde olmalarını önemsiyoruz"

Toroslar Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları (TORTEK), Mersin Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu'nda kalan gençleri ağırladı.

Alsancak Mahallesi'ndeki TORTEK merkezinde Gümüş Takı Tasarım ile Seramik ve Heykel Kursunu ziyaret eden 717 yaş arasındaki çocuklar ve gençler, TORTEK eğitmenleri ile birlikte takı tasarladı ve seramik çalışması yaptı. Bugüne kadar binlerce kişiye meslek ve sanat öğreterek koluna altın bilezik takan TORTEK, bu kez de Sevgi Evleri'nden gelen gençlerin yoğun ilgisini gördü. El becerilerini geliştirip eğlenceli vakit geçiren gençler, yeteneklerini de ortaya çıkarma fırsatı elde etti.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, belediye bünyesinde açtıkları mesleki eğitim kurslarıyla özellikle ev hanımları olmak üzere her yaş grubundan insanların bilgi ve beceri yönünden kendilerini geliştirmelerine ve ev ekonomilerine katkı sağlamalarına imkan sunduklarını söyledi. Sevgi Evi'nde kalan gençleri de TORTEK merkezlerinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Yılmaz, "Toroslar Belediyesi olarak hayatın her alanında halkımıza kaliteli hizmet sunmaya çalışıyoruz" dedi. Kültürel ve sanatsal aktivitelere önem verdiklerini vurgulayan Yılmaz, çocukların ve gençlerin de bu aktivitelerin içinde olmaları için çeşitli faaliyetler yürüttüklerini kaydederek, "Sosyal belediyecilik çalışmalarımız kapsamında açtığımız kurslarımızla vatandaşlarımızın zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini, meslek sahibi olmalarını ve sanatsal yönlerini daha iyi geliştirmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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