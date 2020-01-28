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Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremin yaralarını sarıyor

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Elazığ'da yaşanan ve Malatya başta olmak üzere çevre illeri de etkileyen deprem sonrası ekiplerini seferber etti. Depremin ardından bölgeye ulaşan 11 kişi ve 2 canlı aramakurtarma köpeğinden oluşan arama kurtarma ekibi, aralarında Azize Çelik'in de bulunduğu 9 kişinin enkazdan kurtarılması çalışmalarında görev aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremin yaralarını sarıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Elazığ’da yaşanan ve Malatya başta olmak üzere çevre illeri de etkileyen deprem sonrası ekiplerini seferber etti. Depremin ardından bölgeye ulaşan 11 kişi ve 2 canlı aramakurtarma köpeğinden oluşan arama kurtarma ekibi, aralarında Azize Çelik’in de bulunduğu 9 kişinin enkazdan kurtarılması çalışmalarında görev aldı.
Büyükşehir Belediyesi’nin deprem mağdurlarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla giyecek ve yiyecek malzemelerinin olduğu 2 tırı, bölgeye ulaştı. Tırlarda 500 adet erzak kolisi, çocuklar için toplam 2 bin 160 adet, yetişkinler içinse 60 giyecek ve 285 adet yorgan olmak üzere toplam 3 bin 5 adet yiyecek ve ısınma ihtiyacını karşılayacak malzeme gönderildi. 500 adet erzak kolisinin içerisine bakliyat, yağ, şeker, salça ve tuz gibi temel yiyecek malzemeleri yerleştirildi. Bölgeye gönderilen malzemeler, depremzedelere ulaştırıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin, içerisinde 10 bin kişilik gıda malzemesinin bulunduğu mobil mutfak aracı da bölgede hizmet vermeye başladı. Malatya’nın Doğanyol ilçesi Gökçe Mahallesi’ne giden mobil mutfak aracı, öğlen ve akşam olmak üzere günlük bin deprem mağduruna yemek dağıtımı gerçekleştiriyor. Ekipler depremin yaraları sarılana kadar bölgede kalarak depremzedelere yardım eli uzatmaya devam edecek.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın aramakurtarma ekipleri de deprem bölgesine gittikleri günden itibaren sürdürdükleri çalışmalarda, aralarında Azize Çelik’in de bulunduğu 9 kişinin enkazdan kurtarılması çalışmalarında görev aldı. Depremin yaşandığı 24 Ocak gecesi saat 20.55’i izleyen saatlerde yola çıkan ve 11 personelden oluşan ekip, 2 canlı aramakurtarma köpeği ve 3 araçla bölgedeki çalışmalarını tamamlayarak, Mersin’e geri döndü.

MERSİN

28 Ocak 2020 Salı

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