Engelliler Koordinasyon Kurulu Çalıştayı düzenlenecek

Mersin’in Tarsus ilçesinde Engelliler Koordinasyon Kurulu Çalıştayı yapılması için toplantı yapıldı.

Toplantı, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu başkanlığında gerçekleşti. Kaymakam Otcu, engelliler ve engelli ailelerinin yaşadıkları sorunların tespiti ve çözüm önerilerini ortaya koyacak bir çalıştay düzenlenmesi ile Tarsus İlçe Engelli Eylem Planı hazırlanmasını istedi

Toplantıda ayrıca, Tarsus genelinde mahalle bazında tüm engellilerin tespit edilmesine dair çalışma yapılması, engellilerin ve engelli ailelerinin yaşadıkları sorunların tespiti ve çözüm önerilerini ortaya koyacak bir çalıştay düzenlenmesi ve ilçe genelindeki engellilerin sayısı, türü, sorun ve ihtiyaçlarını tespiti müteakip bir yıllık bir Tarsus İlçe Engelli Eylem Planı hazırlanması, Koordinasyon Kurulu üyesi kurum ve kuruluşların engellilere yönelik yaptıkları örnek çalışmaların değerlendirilmesi konuları ele alındı.

MERSİN 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:17

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