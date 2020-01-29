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Frolov: "Mersinlilerin nükleere karşı tutumları, söylenti ve önyargılara dayanıyor" Akkuyu Nükleer ...

İHA

Akkuyu Nükleer A.Ş. Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Aleksei Frolov, insanları objektif ve güncel bilgilerle aydınlatmak için sürekli olarak çalıştıklarını belirterek, "Ne yazık ki, bölge sakinlerinin nükleer enerjiye karşı tutumları büyük ölçüde söylenti ve önyargılara dayanıyor. Bu nedenle halkı bilgilendirme konusundaki çalışmalarımıza 2020'de de hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

Frolov: "Mersinlilerin nükleere karşı tutumları, söylenti ve önyargılara dayanıyor" Akkuyu Nükleer A.Ş. Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Aleksei Frolov: "Halkı bilgilendirme konusundaki çalışmalarımıza 2020’de de hız kesmeden devam edeceğiz"

Akkuyu Nükleer A.Ş. Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Aleksei Frolov, insanları objektif ve güncel bilgilerle aydınlatmak için sürekli olarak çalıştıklarını belirterek, "Ne yazık ki, bölge sakinlerinin nükleer enerjiye karşı tutumları büyük ölçüde söylenti ve önyargılara dayanıyor. Bu nedenle halkı bilgilendirme konusundaki çalışmalarımıza 2020’de de hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.
Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tarafından Mersin’de inşaatı devam eden Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS projesine ilişkin bilgilendirme çalışmaları sürüyor. Yaptığı açıklamada bu yıl hem yurt içinde hem de yurt dışında bilgilendirme odaklı faaliyetler gerçekleştireceklerini belirten Frolov, “İnsanlara en güvenilir bilgiyi vermek ve nükleer enerjinin güvenilirliği ve güvenliği konusunda akıllarındaki tüm soru işaretlerini gidermek için tüm iletişim kanallarını kullanacağız” diye konuştu.
Frolov, Akkuyu Nükleer Mersin Toplum Bilgilendirme Merkezini geçen yıl 5 bin 500’ün üzerinde kişinin ziyaret ettiğini kaydederek, “Bilgi almaya gelen ziyaretçilerin arasında eğitim gören öğrencilerden basın mensuplarına, kamu görevlilerinden sivil toplum kuruluşu temsilcilerine kadar toplumun farklı kesimlerinden insanlar var. Üstelik sadece Mersin’den değil, çevre il ve ilçelerden de ziyaretçilerimiz oluyor” ifadelerini kullandı.

"Asıl amaç insanları nükleer enerji hakkında objektif bilgilendirmek"
Mersin’de bulunan bilgilendirme merkezinin, yerel halkın Akkuyu NGS projesi hakkındaki sorularına cevap vermek için yaklaşık 7 yıldır aktif olarak faaliyet gösterdiğini hatırlatan Frolov, “Bugüne kadar yaptığımız etkinliklere 100 bin civarında insan katıldı. Bilgilendirme merkezinin temel amacı, insanları nükleer enerji ve Türkiye’deki ilk nükleer güç santrali projesi hakkında objektif olarak aydınlatarak, bu alandaki genel okuryazarlığı artırmak. İlk kez nükleer santral inşa eden ülkelerde nüfusun ‘barışçıl atom’a karşı temkinli tutumları sıkça rastlanan bir durumdur. Bununla birlikte, nükleer enerji konusu düzgün bir şekilde anlatılırsa, sadece riskleri değil aynı zamanda avantajları da konuşulursa, insanlarda nükleer enerjinin kullanımına ilişkin nesnel bir duruş oluşturulabilir. Merkezde interaktif maket ve stantlardan oluşan, bir nükleer santralin nasıl çalıştığını dair sorulara da açıklayıcı cevap veren bir sergimiz var. Belirtmek isterim ki, kapımız herkese açık. Nükleer santral projesini desteklesin ya da desteklemesin, isteyen herkes merkezimize gelerek bilgi alabilir. Nükleer enerjiyi sadece bilimsel olgulara ve resmi istatistiklere dayanarak tarafsız bir şekilde anlatıyoruz” şeklinde konuştu.

“Yeni fikirler üzerinde çalışıyoruz"
Konuşmasını, “Bununla birlikte yerel halkın projeye olan ilgisini ve kaygılarını da göz önüne alarak daha fazlasını yapmamız gerektiğini düşünüyoruz” diye sürdüren Frolov, şöyle devam etti:
"Daha fazla insana nesnel ve sağlıklı bilgi aktarabilmek için yeni fikirler üzerinde çalışıyoruz. Örneğin, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, geçen yıl Uluslararası Balıkçılık Festivali düzenledi. Söz konusu etkinliğe Rosatom’un nükleer enerji projelerini hayata geçirdiği Bangladeş, Hindistan, Macaristan, Mısır, Rusya ve Türkiye’den amatör balıkçılar katıldı. Festivalin temel amacı, bir nükleer santralin yanında yer alan su ekosistemlerini olumsuz etkileyebileceği mitini ortadan kaldırmaktı. Turnuvada, katılımcılar Leningrad NGS’nin önünde uzanan Finlandiya Körfezinde balık tuttular. Üstelik tutulan balıkların kontrol edilmesi için çevrebilim uzmanları da oradaydı. İşletilmekte olan Leningrad NGS’yi de gezme fırsatı bulan ve turnuvada yarışan Mersinli balıkçılar, böyle bir santralin deniz canlıları ve yakınlarda yaşayan insanlar için son derece güvenli olduğuna kendi gözleriyle tanık oldular.”

“Şeffaf bilgi politikamıza sıkı sıkıya bağlıyız"
Frolov, halkı bilgilendirmek için önemli organizasyonları ve açık kapı etkinliklerini düzenlemeye devam edeceklerini belirterek, sözlerine şöyle devam etti: “Ayrıca geçtiğimiz yıllarda yaptığımız gibi 2020’de de başta Mersin’de olmak üzere Türkiye çapında iklim değişikliği, spor, eğitim, edebiyat, kültür ve sanat gibi çeşitli alanlarda insanlara ilham verecek sosyal projeleri desteklemek için elimizden geleni yapacağız. Akkuyu NGS projesine başlarken işimizin zor olduğunu biliyorduk. Türkiye’de daha önce hiç yapılmamış bir şeyi yapıyoruz. Bir yandan bir ülkenin ilk NGS’sini inşa ederken diğer yandan yerleşmiş önyargılarla mücadele etmek kolay değil. Ancak hedeflerimize ulaşacağımızdan eminim. NGS’ler dünyanın birçok ülkesinde başarı bir şekilde işletilmektedir. NGS olan bölgelerdeki sosyoekonomik ve altyapısal gelişimi, buralarda yaşayan insanların refah seviyesini, çevresel koşullar açısından canlı yaşamının özelliklerini, Mersin’de yaşayan insanlara ve tüm Türkiye halkına göstermemiz lazım. Nükleer enerji temiz ve güvenli bir enerji kaynağıdır, bunu anlatmamız, bu tezi somut örneklerle desteklememiz gerekiyor. Bizim için çok önemli olan, sıkı sıkıya bağlı olduğumuz şeffaf bilgi politikamızın altını çizmek istiyorum. Geniş bir kitleye Akkuyu NGS projesi hakkında güvenilir bilgi vermek ve nükleer enerjiye bakışı her ne olursa olsun, bölgenin tüm sakinleriyle diyalog kurmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.”

MERSİN

29 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:17
  • GÜNEŞ 07:40
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 15:46
  • AKŞAM 18:09
  • YATSI 19:26
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