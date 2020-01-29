\u2013 T\u00fcrkiye E\u011fitim G\u00f6n\u00fcll\u00fcleri Vakf\u0131 (TEGV) Mersin \u00d6\u011frenim Birimi \u00f6\u011frencileri, Mersin B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi K\u00fclt\u00fcr ve Sosyal \u0130\u015fler Dairesi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131\u2019na ba\u011fl\u0131 k\u00fct\u00fcphaneyi ziyaret ederek bilgi ald\u0131. TEGV Mersin \u015eubesi b\u00fcnyesinde faaliyet g\u00f6steren \u00d6\u011frenim Birimine devam eden \u00f6\u011frencilere, Merkez K\u00fct\u00fcphanede, genel k\u00fct\u00fcphane kurallar\u0131, k\u00fct\u00fcphanede bulunan kitap t\u00fcrleri, g\u00f6rme engellilerin yararlanaca\u011f\u0131 b\u00f6l\u00fcm, k\u00fct\u00fcphanenin \u00f6nemi konular\u0131nda bilgi verildi. Mersin genelinde 544 adet k\u00fct\u00fcphane bulundu\u011fu ve bu k\u00fct\u00fcphaneler i\u00e7erisinde Mersin B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi K\u00fct\u00fcphanesinin en b\u00fcy\u00fck ilk 24 k\u00fct\u00fcphane i\u00e7erisinde yer ald\u0131\u011f\u0131 bilgisinin verildi\u011fi \u00f6\u011frenciler, T\u00fcrkiye\u2019de ve d\u00fcnyada k\u00fct\u00fcphanecili\u011fin tarihi hakk\u0131nda da ayd\u0131nlat\u0131ld\u0131. B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesine ait Gezici K\u00fct\u00fcphanenin de k\u0131rsalda yer alan ve k\u00fct\u00fcphanesi bulunmayan okullar\u0131 ziyaret etti\u011fi bilgisi verilen \u00f6\u011frencilerin ziyareti, \u015eehir Tiyatrolar\u0131 oyuncular\u0131ndan \u00dcmit Ad\u0131g\u00fczel e\u015fli\u011finde drama ve okuma etkinli\u011fi ile sona erdi. \u00d6\u011frencilere ziyaret sonras\u0131 i\u00e7erisinde \u00e7ocuk klasiklerinden bir adet kitap, ayra\u00e7, bloknot, kalem ve kent rehberinden olu\u015fan bir \u00e7anta hediye edildi.