Azize, kendisini kurtaran ekipteki itfaiyecinin düğününe katılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Azize, kendisini kurtaran ekipteki itfaiyecinin düğününe katılacak

DHA

ELAZIĞ´da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremde enkaz altından 17 saat sonra çıkarılan Azize Çelik'i kurtaran ekipte yer alan Mersinli itfaiye eri Aydın Uysal, "Biz artık onunla aileyiz. O bizi oğlu olarak, biz onu annemiz olarak göreceğiz" dedi. Uysal, Çelik'i 10 Nisan'daki düğününe davet ettiğini de kaydetti.

ELAZIĞ´da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremde enkaz altından 17 saat sonra çıkarılan Azize Çelik'i kurtaran ekipte yer alan Mersinli itfaiye eri Aydın Uysal, "Biz artık onunla aileyiz. O bizi oğlu olarak, biz onu annemiz olarak göreceğiz" dedi. Uysal, Çelik'i 10 Nisan'daki düğününe davet ettiğini de kaydetti.
Merkezi Elazığ´ın Sivrice ilçesi olan depremin ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden 11 kişilik ekip, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bölgeye gitti. Aramakurtarma köpekleri Dost ve Alen'in de beraberinde bulunduğu ekip, 9 kişiyi enkaz altından sağ çıkardı. Mersin'e dönen ekip, Belediye Başkanı Vahap Seçer´i makamında ziyaret etti.  Ziyarette tüm Türkiye´yi ağlatan Azize Çelik´in 17 saat sonra enkaz altından kurtarılmasında büyük görev üstlenen itfaiye eri Aydın Uysal da yer aldı. Uysal, Çelik'i 10 Nisan´daki düğününe davet ettiğini söyledi. Azize Çelik´in sağlık durumunun el vermesi halinde düğününe katılacağını bildirdiğini ifade eden Uysal, "Biz artık onunla aileyiz. O bizi oğlu olarak, biz onu annemiz olarak göreceğiz" dedi.
BAŞKAN SEÇER'DEN TEŞEKKÜR
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, itfaiye ekibine teşekkürlerini ileterek, "Olay olduğu andan itibaren çok süratle yola çıktınız. Çok kısa bir süre içerisinde olay mahalline intikal ettiniz. Sabah erken saatte oraya ulaştınız. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Görev anlayışı içerisinde vazifenizi yaptınız. Canhıraş bir şekilde enkaz altında kalan yurttaşlarımızın sağlıklı bir şekilde enkazdan çıkmalarına müdahale ettiniz. 9 yurttaşımızı da enkaz altından çıkardınız. Sizlere halkım adına müteşekkirim. Bu başarılarınızın devamını diliyorum. Elbette Allah bir daha böyle acılı afetler, olay yaşatmasın ama sizlerin de yokluğunu vermesin" diye konuştu.

MERSİN

29 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:17
  • GÜNEŞ 07:40
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 15:46
  • AKŞAM 18:09
  • YATSI 19:26
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çöp toplayan çocuklar için çalışma grubu oluşturulacak
YEREL HABERLER Çöp toplayan çocuklar için çalışma grubu ...
TEGV öğrencileri Büyükşehir Belediyesi kütüphanesi ile tanıştı
YEREL HABERLER TEGV öğrencileri Büyükşehir Belediyesi kütüphanesi ...
Çocuklar, Forum Mersin atölyelerinde eğlenerek tasarım yapıyor
YEREL HABERLER Çocuklar, Forum Mersin atölyelerinde eğlenerek ...
Frolov: "Mersinlilerin nükleere karşı tutumları, söylenti ve önyargılara dayanıyor" Akkuyu Nükleer A.Ş. Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Aleksei Frolov: "Halkı bilgilendirme konusundaki çalışmalarımıza 2020’de de hız kesmeden devam edeceğiz"
YEREL HABERLER Frolov: "Mersinlilerin nükleere karşı tutumları, ...
Engelliler Koordinasyon Kurulu Çalıştayı düzenlenecek
YEREL HABERLER Engelliler Koordinasyon Kurulu Çalıştayı düzenlenecek
Tarsus'ta Mahalle Meclisi toplantısı
YEREL HABERLER Tarsus'ta Mahalle Meclisi toplantısı
Mersin'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şubesi tarafından yıl sonuna kadar doğaya toplamda 10 bin kilogram yem bırakılacak
YEREL HABERLER Mersin'de yaban hayvanları için doğaya yem ...
Ressam Safter Çevirgen 4. kişisel sergisini açtı
YEREL HABERLER Ressam Safter Çevirgen 4. kişisel sergisini açtı
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Bourges Basket: 50-88
YEREL HABERLER ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Bourges Basket: ...
Mersin´de piknik dönüşü kaza: 9 yaralı
YEREL HABERLER Mersin´de piknik dönüşü kaza: 9 yaralı
Mersin'de piknik dönüşü kaza: 9 yaralı
YEREL HABERLER Mersin'de piknik dönüşü kaza: 9 yaralı
Azize Çelik’i kurtaran itfaiye eri: “O el, umudun eli oldu” Elazığ depreminin 17’nci saatinde enkaz altındaki Azize Çelik’e ulaşan ekipte ki Aydın Uysal: “Depremin 17’nci saatiydi ve kendisi gücü tükenmişti, nefes alamıyordu. Kendisinden çok diğer canları düşünüyordu”
YEREL HABERLER Azize Çelik’i kurtaran itfaiye eri: “O el, umudun eli ...
Yılmaz: "Muhtarlarımızla diyalog halinde çalışmaya önem veriyoruz"
YEREL HABERLER Yılmaz: "Muhtarlarımızla diyalog halinde çalışmaya ...
Anamur’dan depremzedelere muz
YEREL HABERLER Anamur’dan depremzedelere muz
Bozyazı'dan Elazığ'a yardım tırı
YEREL HABERLER Bozyazı'dan Elazığ'a yardım tırı
Gültak: “Eşitsizliği ortadan kaldırıncaya dek hizmet atağımız devam edecek”
YEREL HABERLER Gültak: “Eşitsizliği ortadan kaldırıncaya dek hizmet ...
Kablo hırsızları ormanda saklanırken yakalandı
YEREL HABERLER Kablo hırsızları ormanda saklanırken yakalandı
Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremin yaralarını sarıyor
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremin ...
Kablo hırsızları internet kesilince yakalandı
YEREL HABERLER Kablo hırsızları internet kesilince yakalandı
(Özel) Prof. Dr. İnan: “Bu faylar, ülkemizde milyonlarca yıl daha deprem üretecek” Jeoloji Profesörü Selim İnan, Türkiye’nin, yüzde 95’i deprem riski altında bulunan bir deprem ülkesi olduğuna dikkat çekerek, son derece aktif iki ana fay hattının milyonlarca yıl daha deprem üreteceklerini söyledi “Her yıl dünyada 3,5 milyon, Türkiye’de 41 bin deprem oluyor” “Kahramanmaraş tarafında 145 kilometre uzunluğunda parçalar var, bunlar kırıldığı zaman 7 ve üzerinde deprem üretebilir”
YEREL HABERLER (Özel) Prof. Dr. İnan: “Bu faylar, ülkemizde ...
'Avrupa Birliği ve Türkiye’de Mutlu Hayvancılık Projesi'
YEREL HABERLER 'Avrupa Birliği ve Türkiye’de Mutlu Hayvancılık ...
TORTEK kursları gençleri ağırlamaya devam ediyor Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz: "Gençlerimizin sanatsat aktiviteler içinde olmalarını önemsiyoruz"
YEREL HABERLER TORTEK kursları gençleri ağırlamaya devam ...
Mezitli Kart, 23 bin üyeye ulaştı
YEREL HABERLER Mezitli Kart, 23 bin üyeye ulaştı
MGC yönetimi, Vali Su ve Başkan Seçer'i ziyaret etti
YEREL HABERLER MGC yönetimi, Vali Su ve Başkan Seçer'i ziyaret etti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X