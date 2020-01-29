Çöp toplayan çocuklar için çalışma grubu oluşturulacak

– Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin’in önemli sorunlarından biri olan çöp toplayan çocuklar için harekete geçti. İlgili kurumlarla düzenlenen toplantıda, sorunun çözümü için ilk adım olarak geniş katılımlı bir çalışma grubu oluşturulması kararlaştırıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, tüm Türkiye’de olduğu gibi Mersin’de de önemli bir sorun olarak ortaya çıkan çöp toplayan çocuklarla ilgili önemli bir adım attı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının öncülüğünde çöp toplayan çocuklarla ilgili bir toplantı düzenlendi. Çocukların çöp toplamasının insan haklarına aykırı olduğu vurgulanan toplantıda, okula gitmesi gereken çocukların çöp toplayıcısı olarak çalıştırılmalarının çok büyük bir sorun olduğu değerlendirilerek, kurumlar tarafından yapılan çalışmalar ele alındı.

Toplantıya, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Haydar Ali Ulusoy, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, Zabıta Dairesi Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Trafik Denetleme ve Çocuk Şube Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve merkez ilçe belediyelerinin temsilcileri katıldı.



Çöp toplayan çocuklar, risklerle karşı karşıya

Toplantıda, Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan sunumda, il genelinde hırsızlık olaylarında ciddi bir azalma kaydedildiği, ancak çöp toplayan 815 yaş aralığındaki çocukların hırsızlık olaylarına karıştıkları, bu çocukların küçük yaşta olmaları ve yaptıklarının suç olduğunun idrakine varamadıkları gibi sorunlarla ilgili daha fazla çalışma gerçekleştirilmesinin önem taşıdığı ifade edildi. Bu çocukların yaşlarının küçük olması dolayısıyla istismara açık oldukları belirtilen sunumda, uyuşturucu ticareti gibi olaylara karışabilecekleri gibi risklerle karşı karşıya bulundukları vurgulandı.

Ayrıca, 815 yaş aralığındaki çocukların sosyal yaşamlarının düzeltilerek, toplumda sağlıklı bireyler olarak yer almaları için ilgili kurumların birlikte hareket etmesi gerektiği konusunda uzlaşı sağlandı.



Sorunun önüne geçmek için yapılması gerekenler konuşuldu

Sunum sonrası fikir alışverişinde bulunan kurum temsilcileri, okul çağındaki bu çocukların ailelerinin bilinçlendirilmesi, eğitim hayatına geri dönmelerinin sağlanması, çöp toplama araçlarının ellerinden alınması, topladıkları atıkları sattıkları yerlerin tespit edilip, alım satımın engellenmesi konularını masaya yatırdı. Toplantıda, mevzuatlarda yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerileri de konuşuldu.



Çalışma grubu oluşturulacak

Toplantıda, ilk adım olarak geniş katılımlı bir çalışma grubunun oluşturulması ve konuyla ilgili kurum ve kuruluşların katılımının sağlanarak, birlikte hareket edilmesi yönünde görüş birliğine varıldı. Çöp toplayan aileler ve çocuklarının envanterinin oluşturulması ve eğitimin ön plana çıkarılarak, ailelerin bilinçlendirilmesi toplantıda kararlaştırılan önemli konular arasında yer aldı. Sivil toplum örgütleriyle temasa geçilmesi ve uzun vadede proje geliştirilerek, Avrupa Birliği veya benzeri kurumlardan maddi destek alınabileceği de toplantıda değerlendirildi.

MERSİN 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:17

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