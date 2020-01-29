Mezitli Belediyesinden depremzedelere gıda ve giyecek yardımı

Mezitli Belediyesi, Elazığ ve Malatya’da can kayıplarına ve büyük hasara neden olan Sivrice depreminde mağdur olan vatandaşlara, Mezitli halkının da verdiği destekle gıda ve kıyafet yardımının yanı sıra 4 ton narenciye gönderdi.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye çalışanlarının hafta başından bu yana tasnif ederek kolilere doldurduğu yardımlar, kamyonlara yüklenerek deprem bölgesine ulaştırıldı. Mezitli halkının yardımseverliğinin sembolü olan gıda, giyecek, ev eşyası ve battaniye gibi yardımlar, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere yetkililere teslim edildi.

Deprem bölgesine, giyecek ve gıda yardımının yanı sıra 4 ton da narenciye gönderildi. Özellikle soğuk kış şartlarında içerdiği C vitamini ile en büyük ilaç olan narenciye, depremzedelerin soğuğa ve hastalıklara direncini artırtacak.

Yardımlarla ilgili açıklama yapan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, kısa sürede toplanan büyük çapta yardım ile Mezitli halkının hayırseverliğini ve dayanışma ruhunu bir kez daha gösterdiğini söyledi. Tarhan, “İlk gün yaptığımız duyuru ile Mezitlililer, ellerinde ne varsa merkez hizmet binamıza ve Zabıta Müdürlüğümüze getirdi. Çalışanlarımız, getirilen yardımları guruplarına göre ayırarak tek tek kolilere doldurdu. Özellikle dağıtım görevlilerinin zorlanmaması açısından kadın, erkek, çocuk, sağlık, gıda, meyve, sebze, temel ihtiyaç malzemesi gibi farklı kategorilerde titizlikle paketlendi. Daha sonra bu yardımları kamyonlara yükleyerek deprem bölgesine ulaştırdık” dedi.

Mezitlililerin yaptığı yardımların yanında depremzedelere narenciye ürünleri de gönderdiklerini ifade eden Başkan Tarhan, “Mezitli’nin en büyük tarımsal üretimi olan narenciye ürünlerimizden depremzedelere ilk etapta yaklaşık 4 ton gönderdik. Narenciyeimizin soğuk kış şartlarında depremzedeleri hastalıktan koruyacağını ve direnme gücü vereceğini biliyoruz. Narenciye desteğimiz artık sembol haline geldi. Biz Suriye’de ve Kuzey Irak’ta mücadele eden askerlerimize, Artvin’de çevre mücadelesi veren vatandaşlarımız gibi çok farklı yerlere narenciyemizi göndermiştik. Şimdi narenciyemizin depremzedelerimiz içinde güç olmasını diliyoruz” diye konuştu.

Başkan Tarhan, 3 gün gibi kısa bir sürede duyarlılık göstererek bu denli büyük oranda yardım toplayan tüm Mezitlililere teşekkür etti.

MERSİN 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:40

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:09

YATSI 19:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.