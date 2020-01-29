Hayırsever çiftten Silifke'deki okula 16 bilgisayar

Mersin'in Silifke ilçesinde Cengiz Topel Ortaokulu'nun bilişim teknolojileri sınıfı, hayırsever CumaliNaile Melekoğlu çifti tarafından yenilendi. Açılışı yapılan bilişim teknoloji sınıfı ile birlikte öğrenciler yeni bilgisayarları kullanmaya başladı.

16 bilgisayar kasası, monitörü ve bilgisayar masaları yenilenen sınıfın açılışı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Çiftçi, hayırsever Melekoğlu çifti, okul idarecileri ve okul aile birliği tarafından yapıldı. CumaliNaile Melekoğlu çifti ile birlikte bilişim teknolojileri sınıfını gezen İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Çiftçi, “Yapmış olduğunuz bu destekle okulumuzun sınıfı yenilenmiş oldu. Öğrencilerimiz artık eski bilgisayarlar yerine yeni nesil bilgisayarlarla derslerini işleyecekler. Günümüz teknoloji çağında böylesine anlamlı bir yardımda bulunduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

Bu anlamlı yardımdan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Okul Müdürü Hüseyin Melekoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Çiftçi’ye, okul aile birliği üyelerine ve bilgisayarının alımında katkıda bulunan Cumali Melekoğlu ile eşi Naile Melekoğlu'na teşekkür etti.

Okul Aile Birliği Başkanı Zeynep Kesikminare de yapılan yardımdan dolayı teşekkür edip, hayırsever Cumali Melekoğlu’na plaket takdim etti.

MERSİN 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:17

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