Silifke’de ‘Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele değerlendirme toplantısı’ yapıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde, ‘Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele değerlendirme toplantısı’, Kaymakam Ersin Emiroğlu başkanlığında yapıldı.

Kaymakamlıktaki toplantıya Silifke Belediye Başkan Yardımcısı Emine Can, Cumhuriyet Savcısı Abdullah Gökçe, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Mehmet Aslan, İlçe Emniyet Müdürü Ali Kemal Arda ve kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ile Cumhuriyet Kadınları Derneği Silifke Şubesi Başkanı Harika Levent katıldı.

Toplantıda 2019 yılının genel bir değerlendirilmesi yapılarak, ilçede bulunan metruk binaların durumları ile ilgili ayrıntılı bir çalışma gerçekleştirilmesine, işletmelere yapılan dumansız hava sahası denetimlerinin aynı hassasiyetle sürdürülmesine ve Cumhuriyet Kadınları Derneği Silifke Şubesi tarafından yürütülmekte olan 'Hayata tutun hayatta tutun' projesi ile ilgili olarak gerekli görülen desteğin ilçedeki bütün kurum ve kuruluşlarca verilmesine karar verildi.

MERSİN 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:17

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